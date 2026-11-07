Babiš ukázal budoucnost za volantem. Tesla už v Česku smí řídit za vás, ale má to jeden háček

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Premiér Andrej Babiš se na svém TikToku pochlubil jízdou v zapůjčené Tesle, jejíž pokročilé asistované řízení prezentuje jako ukázku budoucnosti dopravy. V doprovodném komentáři upozornil, že Česká republika povolila používání systému Full Self-Driving Supervised (FSD), a poděkoval ministru dopravy Ivanu Bednárikovi a jeho týmu. Přestože podobné záběry mohou působit jako jízda autonomním automobilem, skutečnost je poněkud složitější.
České Ministerstvo dopravy totiž už 21. září 2026 uznalo prozatímní schválení systému FSD Supervised, které vydal nizozemský schvalovací úřad RDW. Tesla tak získala možnost provozovat svůj nejpokročilejší asistenční systém také na českých silnicích. Česká republika se tehdy připojila k Nizozemsku a dalším pěti evropským státům. Včetně Česka tedy šlo o sedm zemí, nikoli o šest, jak uvádí popisek Babišova videa.
Pro řidiče jde o významnou změnu. Zatímco běžné asistenční systémy zpravidla pomáhají s udržováním rychlosti, odstupu nebo směru jízdy, pokročilé řešení Tesly dokáže koordinovat mnohem více úkonů současně.
Tesla zvládne křižovatky, odbočování i kruhové objezdy. Řidiče ale nenahradí
Tesla dnes používá pro původní FSD Supervised také označení Tesla Assisted Driving (TAD). Podle oficiální dokumentace dokáže vůz s aktivovaným systémem sledovat naplánovanou trasu, měnit jízdní pruhy, odbočovat, projíždět křižovatkami a kruhovými objezdy nebo najíždět na dálnici a opouštět ji.
Technologie přitom není omezena pouze na dálnice. Tesla uvádí, že ji lze používat také na městských a obytných komunikacích. Automobil prostřednictvím kamer sleduje okolní provoz a jeho software vyhodnocuje dopravní situaci. Podle toho upravuje rychlost a směr jízdy.
Přesto se nejedná o autonomní automobil v pravém slova smyslu. FSD Supervised patří podle klasifikace SAE do úrovně 2, tedy mezi systémy částečně automatizovaného řízení. Člověk za volantem musí nepřetržitě sledovat silnici, kontrolovat chování vozidla a být připraven okamžitě zasáhnout.
Řidič tedy nemůže během jízdy začít sledovat film, vyřizovat zprávy na telefonu nebo usnout. Jestliže automobil přehlédne dopravní značku, špatně vyhodnotí překážku nebo provede nebezpečný manévr, odpovědnost za bezpečné řízení zůstává na člověku.
Právě otázka odpovědnosti představuje zásadní rozdíl mezi úrovněmi automatizace. U schválených systémů úrovně 3 může za přesně stanovených podmínek převzít úlohu řízení samotný systém. Tesla FSD Supervised takové oprávnění nemá, přestože z pohledu cestujícího může některé jízdní situace zvládat velmi samostatně.
Autopilot stojí 2 400 korun měsíčně. Evropa navíc stále řeší jeho bezpečnost
Zářijové rozhodnutí ministerstva neznamenalo, že se pokročilé řízení automaticky aktivovalo ve všech automobilech Tesla. Dostupnost závisí na hardwaru konkrétního vozu, softwarové verzi a splnění podmínek výrobce.
Tesla na svých českých stránkách aktuálně uvádí měsíční předplatné pokročilého asistovaného řízení za 2 400 Kč. Zájemce si může dostupnost ověřit v mobilní aplikaci Tesla, kde se příslušná nabídka zobrazí mezi softwarovými upgrady. Samotná aktivace vyžaduje také odpovídající aktualizaci vozidla.
Výrobce po uživateli před prvním zapnutím systému požaduje seznámení s podmínkami, absolvování instruktážního videa a dokončení krátkého znalostního kvízu. Během používání automobil dále kontroluje pozornost člověka za volantem.
Povolení v České republice však neukončilo diskusi o bezpečnosti celé technologie. Evropská rada pro bezpečnost dopravy (ETSC) v září upozornila na funkce, které umožňují systému upravovat nastavenou rychlost nad detekovaný limit. Organizace požadovala, aby evropské instituce jejich schválení odmítly nebo přezkoumaly.
České ministerstvo se otázkami dodržování rychlostních limitů, rozpoznávání dopravního značení i sledování pozornosti řidiče zabývalo před vydáním svého rozhodnutí. Povolení je nicméně prozatímní a vychází z uznání nizozemského schválení podle evropského nařízení 2018/858.
Zdroje:
https://md.gov.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Ceska-republika-uznala-prozatimni-schvaleni-system
https://www.tesla.com/cs_cz/support/tesla-assisted-driving
etsc.eu/tesla-fsd-speed-offset-function-breaches-un-and-eu-rules-says-etsc-ahead-of-discussions-on-eu-wide-approval/