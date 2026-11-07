Tancoval jen na svatbě a do tanečních nikdy nešel. Tomáš Polák přiznal, proč ho StarDance donutila poprvé v životě cvičit

Když Tomáš Polák poprvé překročil práh fitka kvůli účasti ve StarDance, neměl za sebou jedinou hodinu tanečních, jedinou diskotéku, ani jedinou lekci čehokoli, co by se dalo nazvat pohybovou průpravou. VIPŽivot zaznamenal, že
jediný tanec, který si vybavoval, byl ten na vlastní svatbě. Čtyřicetiletý frontman jedné z nejhranějších českých kapel posledního desetiletí se celý život pohyboval na pódiu, ale výhradně za mikrofonem. A teď měl tančit v přímém přenosu před miliony diváků. Z gauče do fitka: leden až srpen 2026
Polák v rozhovoru pro
iDNES popsal, proč se k pohybu odhodlal právě teď. Důvod nebyl ambiciózní, ale ryze praktický: bál se zranění. Věděl, že bez fyzické přípravy by nápor soutěže nedal. Lékaři mu navíc diagnostikovali prasklý meniskus a artrózu palce na noze, operaci mu posunuli až za StarDance, do té doby řešil bolest obstřiky a péčí ortopeda. Od ledna tedy běhal, posiloval s vlastní vahou, chodil do fitka. Taneční tréninky dostal doporučení odložit na srpen, kdy se k němu připojila profesionální partnerka Adriana Mašková. Proč nikdy předtím netancoval? Sám to vysvětlil odzbrojující upřímností: do tanečních nechodil, diskotéky neměl rád kvůli hlasité hudbě a jako mladý byl „lehce asociální“. Raději seděl doma, poslouchal hudbu a koukal na MTV.
Člověk by čekal, že zpěvák s dvacetiletou praxí bude mít rytmus v malíčku. Polák sám přiznal v rozhovoru pro Radio Haná, že si to myslel taky, a zjistil, že vůbec ne. Rytmizování v hudbě a v tanci jsou dvě odlišné disciplíny. Muzikant cítí dobu, tanečník ji musí přeložit do těla, do nohou, do ramen současně. Adriana Mašková k tomu na webu
České televize řekla, že klíčem bylo najít způsob, jak mu pohyb co nejjednodušeji „přeložit“. Překvapivou výhodou bylo, že Polák neměl žádné zlozvyky. Čistý list. Každý krok se učil od nuly, ale nemusel se nic odnaučovat. Když si měl vybrat vysněný tanec, zvolil sambu. Důvod? Byl to jediný název tance, který znal. Maškovou to pobavilo, samba totiž patří k nejtěžším latinským tancům. Zdroj fotografie: Nextfoto Čtyři večery, čtyři čísla
Bodová křivka Tomáše Poláka vypráví příběh sama o sobě. V prvním soutěžním večeru StarDance dostal od poroty 11 bodů, komentáře mířily na zjevnou nezkušenost a obrovský prostor ke zlepšení.
Ve druhém kole už porotci mluvili o viditelném posunu, skóre narostlo na 15. Třetí večer přinesl 20 bodů. A ve čtvrtém kole, 31. října, dosáhl na 21 bodů za quickstep. Přesto to nestačilo. Systém StarDance kombinuje hodnocení poroty a diváků v poměru 50:50, a tentokrát divácké hlasy dvojici Polák–Mašková neudržely. Polák už po sambě prý dva dny skoro nechodil, po vyřazení mluvil o pochroumaných vazech a syndromu skokanského kolene.
Po vyřazení Polák v rozhovoru pro Radio Haná řekl, že je to zklamání, ale na tenhle zážitek nikdy nezapomene. Mluvil hlavně o návratu k rodině a o tom, jak intenzivní měsíce za sebou má. Zda bude v pravidelném cvičení pokračovat, veřejně neslíbil. Podle nás ale síla jeho příběhu neleží v tom, kam až to dotáhl. Leží v tom, že
divák mohl v přímém přenosu sledovat poctivě odžitý proces člověka, který se učil úplné základy, a ten proces byl měřitelný. Jedenáct bodů na startu, jednadvacet na konci. Žádný zázrak, žádná pohádka. Jen chlap, který poprvé v životě začal cvičit, protože věděl, že jinak to nedá.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová