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Tancoval jen na svatbě a do tanečních nikdy nešel. Tomáš Polák přiznal, proč ho StarDance donutila poprvé v životě cvičit

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Zpěvák kapely O5 a Radeček vstoupil do StarDance XIV s nulovou taneční průpravou a kvůli soutěži poprvé v životě začal pravidelně cvičit.
Tancoval jen na svatbě a do tanečních nikdy nešel. Tomáš Polák přiznal, proč ho StarDance donutila poprvé v životě cvičit

Tancoval jen na svatbě a do tanečních nikdy nešel. Tomáš Polák přiznal, proč ho StarDance donutila poprvé v životě cvičit

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.11.2026 15:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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