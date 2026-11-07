Za balíček z Temu zaplatíte od listopadu až 250 Kč navíc. EU přidává další poplatek, který se nepříjemně sčítá se clem

Dvě položky v balíčku znamenají dvakrát pět eur navíc. Při kurzu České národní banky z 29. října 2026 (24,335 Kč za euro) jde přibližně o 243 korun. Odtud pochází částka „až 250 Kč navíc“. Nejde ale o paušální poplatek ani o legislativně stanovený strop. Kdo si objedná jednu věc, zaplatí navíc zhruba 122 korun. Kdo si objedná tři, už přibližně 365 korun. Rozhodující je počet položek v celním smyslu, nikoli počet krabic, které dorazí ke dveřím. Zároveň záleží na tom, zda platforma tyto náklady skutečně promítne do ceny, kterou zákazník uvidí v košíku. Pojďme se podívat, co přesně se od listopadu mění, proč k tomu dochází a co to znamená pro každého, kdo si zvykl nakupovat na Temu, Sheinu nebo AliExpressu.
Dvě platby, dva účely a dohromady pět eur za položku
Od 1. července 2026 platí v EU dočasné paušální clo ve výši 3 eur za položku u e-commerce zásilek s hodnotou do 150 eur. Nahradilo dosavadní výjimku, díky které se na levné zásilky ze zemí mimo EU clo nevztahovalo. Nyní k němu přibývá další poplatek: unijní manipulační poplatek ve výši 2 eur za položku, zakotvený v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2026/2152, které bylo zveřejněno 22. října 2026.
Clo a manipulační poplatek mají odlišný účel. Tříeurové clo má narovnat konkurenční podmínky, aby levné zásilky ze zemí mimo EU neměly výhodu oproti zboží prodávanému na evropském trhu. Dvoueurový manipulační poplatek má pokrýt náklady na celní dohled, tedy například kontrolu údajů, analýzu rizik, fyzické kontroly a provoz IT infrastruktury, kterou si vyžaduje obrovské množství malých zásilek.
U zásilek s hodnotou nad 150 eur je situace odlišná. Paušální tříeurové clo se na ně nevztahuje a místo něj se uplatňují standardní celní sazby podle celního sazebníku. Dvoueurový manipulační poplatek se ale týká i těchto zásilek. Kdo si tedy objednává dražší elektroniku, nepočítá s pěti eury za položku, ale se dvěma eury plus běžným clem.
Položka není kus ani balíček
Důležitý detail, který může snadno uniknout: poplatek se počítá za položku v celním smyslu, nikoli za jednotlivý kus zboží nebo za celou zásilku. Celní správa ČR to vysvětluje na svých stránkách a zároveň upozorňuje na chybu v českém překladu delegovaného nařízení, kde se místo výrazu „položka“ používá slovo „kus“. Správný výklad je přitom „položka“, tedy celní kategorie v rámci zásilky.
V praxi to znamená:
- Objednáte si pouzdro na telefon – jedna položka, 5 eur navíc (asi 122 Kč).
- Přidáte k pouzdru nabíjecí kabel – dvě položky, 10 eur navíc (asi 243 Kč).
- Přihodíte ještě sluchátka – tři položky, 15 eur navíc (asi 365 Kč).
Částka „až 250 Kč“ v titulku tedy odpovídá objednávce se dvěma položkami. Kdo nakoupí jednu věc, zaplatí méně. Kdo naplní košík několika různými položkami, zaplatí více. Žádný maximální limit stanovený není.
Kdo to vlastně platí a uvidíte to v košíku?
Právním plátcem manipulačního poplatku není přímo spotřebitel. Poplatek se vybírá prostřednictvím celního systému od deklaranta, tedy subjektu, který podává celní prohlášení. U zásilek objednaných přes platformy, jako je Temu, to může být samotná platforma nebo její logistický partner. Obdobný princip platí také pro tříeurové clo.
Otázkou zůstává, zda a jak platforma tyto náklady přenese na zákazníka. Může je zahrnout do ceny zboží, zobrazit jako samostatnou položku při dokončení objednávky nebo je přenést prostřednictvím přepravce jako doplatek při doručení. Jak přesně bude Temu od listopadu tyto náklady zobrazovat českým zákazníkům, se nám z veřejně dostupných informací nepodařilo ověřit. Nizozemská celní správa ve svých spotřebitelských materiálech výslovně uvádí, že zákazník poplatek neplatí přímo celní správě, ale náklady mu může přenést e-shop nebo přepravce.
Právě tady podle nás vzniká největší prostor pro nejasnosti. Legislativa ukládá povinnost odvést poplatek příslušnému subjektu, například platformě. To, jak se náklady promítnou do ceny, kterou zákazník uvidí v košíku na Temu, je ale otázkou obchodní politiky, nikoli celního práva.
Co už červencové clo udělalo s objemem zásilek
Dopady nejsou jen teoretické. Celní správa ČR eviduje za červenec a srpen 2026 celkem 6,6 milionu e-commerce položek ze třetích zemí. Ve stejném období roku 2025 jich bylo 20,3 milionu. To představuje pokles přibližně o 67,5 %.
Neznamená to však nutně, že Češi přestali nakupovat. Mění se také způsob, jakým obchodníci zboží do Evropy dovážejí. Nizozemská celní správa už v září 2026 popsala, že po zavedení tříeurového cla začali obchodníci ve větší míře využívat hromadné dovozy a skladování zboží v EU. Zboží se nejprve doveze ve velkém do evropského skladu, kde se při vstupu do EU vyřeší celní povinnosti. Zákazník pak dostane balíček z evropského skladu a při doručení už nemusí řešit přímý celní doplatek. Náklady ale nezmizí, pouze se promítnou do konečné ceny zboží.
Pro Temu, Shein i AliExpress platí stejná pravidla. Evropská komise zdůrazňuje, že opatření jsou nediskriminační a vztahují se na všechny operátory bez ohledu na zemi původu.
Jak si spočítat, kolik zaplatíte navíc
Než kliknete na tlačítko „Objednat“, vyplatí se projít několik jednoduchých kroků:
- Ověřte si, zda zboží putuje přímo ze skladu mimo EU, nebo z evropského skladu.
- Zjistěte počet položek v celním smyslu, nikoli pouze počet kusů zboží.
- U zásilky do 150 eur vynásobte počet položek pěti eury (3 eura clo + 2 eura manipulační poplatek).
- U zásilky nad 150 eur počítejte se 2 eury za položku plus standardním clem podle celního sazebníku.
- Nezapomeňte na DPH a případný poplatek přepravce za celní odbavení.
Kdo zvažuje objednávku těsně před 1. listopadem a doufá, že se novému poplatku vyhne, měl by počítat s tím, že rozhodující není datum objednání, ale okamžik, kdy zásilka vstoupí do dovozního režimu. Samotné objednání před 1. listopadem tedy nic nezaručuje.
Nové poplatky samy o sobě nezajistí, že každý výrobek z Temu bude bezpečný a bude splňovat evropské normy. Mají ale pomoci financovat infrastrukturu potřebnou pro důslednější celní dohled a kontroly. Zda se to v praxi projeví také na kvalitě zboží, nebo se nové náklady promítnou pouze do cen, ukážou až první měsíce fungování systému.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík