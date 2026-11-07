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Stížnosti na volby v Želechovicích projedná soud veřejně, jednání je v pondělí

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Stížnostmi podanými na okolnosti komunálních voleb v Želechovicích na Olomoucku se bude zabývat olomoucký krajský soud na veřejném jednání. Hlavní líčení nařídil na pondělí příští týden, vyslechnout během něj chce svědky.
Stížnosti na volby v Želechovicích projedná soud veřejně, jednání je v pondělí

Stížnosti na volby v Želechovicích projedná soud veřejně, jednání je v pondělí

Zdroj: Hanka Poskočilová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 15:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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