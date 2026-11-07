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Jak se dá zrekonstruovat kuchyň za víkend a 6000 Kč? Mladá žena sdílela inspirativní video

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Dennívýzva
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Žijete v podnájmu a nechcete investovat do velké rekonstrukce? Mladá žena z New Yorku dokázala proměnit svou ošuntělou kuchyň za jeden víkend s pomocí samolepicích fólií a několika dekorací.
Jak se dá zrekonstruovat kuchyň za víkend a 6000 Kč? Mladá žena sdílela inspirativní video

Jak se dá zrekonstruovat kuchyň za víkend a 6000 Kč? Mladá žena sdílela inspirativní video

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.11.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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