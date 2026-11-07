Výsledky FP3 VC Brazílie: Nejrychlejší čas zaznamenal Verstappen

Na jezdce pro třetí trénink čekaly velmi odlišné podmínky. Kolik měla včera trať, tolik má dnes vzduch (31°C, asfalt 48°C), a pravděpodobnost deště pro pozdější odpolední hodiny je vysoká. Snad i proto jezdci, kromě Nica Hülkenberga, který se kvůli včerejším problémům na trať ani nepodíval, příliš nespěchali. Obtíže v předchozím tréninku zaznamenal i Max Verstappen, dokonce do té míry, že Red Bull oznámil výměnu pohonné jednotky a Verstappen bude do tohoto závodu startovat z konce závodního pole (penalizace dostanou i oba jezdci Ferrari, Sergio Pérez a George Russell). Novopečený mistr světa Andrea Kimi Antonelli hlásil hned ze začátku třetího tréninku problém s volantem. Při pohledu na poměrně neobvyklý pohyb této části vozidla automaticky naskočila vzpomínka na Fernanda Alonsa, kterému volant minulý rok v jednom z tréninků upadl, případně na Kimiho Räikkönena, který volant v Baku v roce 2017 jaksi zapomněl.
Po deseti minutách už se na trati pohybovali všichni jezdci, mnozí opět zápasili s první zatáčkou, která působí obtíže jak nováčkům, tak zkušenějším jedincům. Všichni začínali na polotvrdých pneumatikách. Další, kdo oznámil potíže, byl Verstappen, a kupodivu tak učinil s klidem, ač se jednalo o opakování problému s řízením z druhého tréninku. Hlášení směrem od týmu k jezdci šlo opět u Aston Martinu, který kvůli závadě na monopostu stáhnul Lance Strolla do garáže. Vyvstává otázka, které všemocné temné božstvo u Aston Martinu v minulosti urazili, protože frekvence poruch auta je v jejich případě taková, že je malým zázrakem, když oba jezdci a majitel týmu dosud vzteky nelezou po zdi. Dalším jezdcem, který se ne zcela dobrovolně navrátil do garáže, se stal Lewis Hamilton – a to kvůli neobvyklým vibracím motoru.
Sotva byl Hamiltonův monopost vypuštěn na trať, byl zpět v pitlane… a s kouřovými efekty. Sedminásobný mistr světa otráveně zmizel v zadní části garáže a třetí trénink pro něj po půl hodině zjevně skončil, stejně jako pro Strolla, jehož vůz začal tým intenzivně rozebírat. Patnáct minut před koncem tréninku začaly týmy přezouvat na měkké pneumatiky a bylo možné očekávat „kvalifikační“ časy. Sergio Pérez si vysloužil vyšetřování kvůli nebezpečným podmínkám, neboť při jízdě vyhazoval cosi z vozu – patrně kladívko některého ze stovek šotků působících problémy v garáži Cadillacu (později se zjistilo, že šlo patrně o část rádia pozn. red). Nejrychlejší čas zajel Verstappen (1:11:622) následovaný Antonellim, Norrisem, Russelem a Leclercem. Zjistit, zda se Ferrari a Aston Martinu podařilo dát vozy do pořádku a zamezit tak dalším penalizacím, budeme moci v kvalifikaci, která začíná v 19:00.