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Nejneúnavnější Čech, který před 400 lety nakreslil Londýn a oslnil svět

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Václav Hollar byl ve své době jedním z Čechů, kteří svým uměním oslnili svět. I po staletí žasneme nad dědictvím, které nám zanechal ve svých neuvěřitelně podrobných a realistických rytinách.
Nejneúnavnější Čech, který před 400 lety nakreslil Londýn a oslnil svět

Nejneúnavnější Čech, který před 400 lety nakreslil Londýn a oslnil svět

Zdroj: Sergey Goryachev / Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 05:00

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