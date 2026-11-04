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Záhady a poslání tradičních pohádek: Proč jsme fascinováni nadpřirozeným

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I když jsou pohádky určené především dětem, tak je mají rádi i dospělí. V pohádkách se totiž můžete setkat s nadpřirozenými bytostmi a můžete probudit svou fantazii.
Záhady a poslání tradičních pohádek: Proč jsme fascinováni nadpřirozeným

Záhady a poslání tradičních pohádek: Proč jsme fascinováni nadpřirozeným

Zdroj: nem44a / Depositphotos
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.11.2026 06:00

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