Záhady a poslání tradičních pohádek: Proč jsme fascinováni nadpřirozeným

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Záhady a poslání tradičních pohádek: Proč jsme fascinováni nadpřirozenýmPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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I když jsou pohádky určené především dětem, tak je mají rádi i dospělí. V pohádkách se totiž můžete setkat s nadpřirozenými bytostmi a můžete probudit svou fantazii.
Záhady a poslání tradičních pohádek: Proč jsme fascinováni nadpřirozenýmZdroj: nem44a / Depositphotos
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 04.11.2026 06:00
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