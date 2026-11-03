Tabák dobývá Ameriku: Od posvátných rituálů k celosvětové závislosti

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Tabák dobývá Ameriku: Od posvátných rituálů k celosvětové závislostiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Tabák byl dříve uctívaný jako posvátná rostlina s léčivými vlastnostmi. A stal neoddělitelnou součástí americké historie i kultury. Jeho cesta z rituálních dýmek k masové konzumaci cigaret je příběhem propleteným s osudy domorodých Američanů, evropských kolonizátorů a moderního průmyslu.
Tabák dobývá Ameriku: Od posvátných rituálů k celosvětové závislostiZdroj: Mawer79 / Depositphotos
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 03.11.2026 14:30
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