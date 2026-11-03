Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Tabák dobývá Ameriku: Od posvátných rituálů k celosvětové závislosti

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tabák byl dříve uctívaný jako posvátná rostlina s léčivými vlastnostmi. A stal neoddělitelnou součástí americké historie i kultury. Jeho cesta z rituálních dýmek k masové konzumaci cigaret je příběhem propleteným s osudy domorodých Američanů, evropských kolonizátorů a moderního průmyslu.
Tabák dobývá Ameriku: Od posvátných rituálů k celosvětové závislosti

Tabák dobývá Ameriku: Od posvátných rituálů k celosvětové závislosti

Zdroj: Mawer79 / Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 14:30

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Don't Stop Believin' je megahitem od osmdesátých let rockové kapely Journey
Don't Stop Believin' je megahitem od osmdesátých let rockové kapely Journey
Tesla a Pyramidy: Objevte Tajemnou Teorii Geniálního Vědce o Elektromagnetismu a Starověkých Stavebách
Tesla a Pyramidy: Objevte Tajemnou Teorii Geniálního Vědce o Elektromagnetismu a Starověkých Stavebách

Nikola Tesla byl geniální vynálezce, jehož přínos v oblasti elektrotechniky a fyziky znamenal převrat v...

Kdysi Vikingové záhadně opustili “Zelenou zemi”. Archeologové odhalili, co je k tomu vedlo
Kdysi Vikingové záhadně opustili “Zelenou zemi”. Archeologové odhalili, co je k tomu vedlo

"Jaký byl osud tolika lidských bytostí, které byly tak dlouho odříznuty od styku s civilizovanějším světem?...

Tsukán, ochránce Mayů. Obrovský magický had je k lidem přívětivý
Tsukán, ochránce Mayů. Obrovský magický had je k lidem přívětivý

Mytologie Mayů je bohatá na celou řadu mocných mystických bytostí, o nichž se však příliš neví. Jednou...

Užívání heroinu nebylo vždy jen zapovězené. Heroin býval původně lékem na různé obtíže
Užívání heroinu nebylo vždy jen zapovězené. Heroin býval původně lékem na různé obtíže

Opiáty jsou dnes širokou veřejností považovány za tvrdé drogy, jejichž užívání je bez výjimky protizákonné....

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíle

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.