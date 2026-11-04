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KVÍZ: Otestujte své znalosti o zvířatech, která hrají klíčovou roli v pohádkách, bájích a legendách

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Zvířata mají v lidovém folkloru nezastupitelnou úlohu. Objevují se v legendách, bájích a mýtech, pohádkách i bajkách. V tomto kvízu si můžete otestovat, jak dobře se vyznáte v pohádkách a legendách, kde hrají zvířata hlavní roli.
KVÍZ: Otestujte své znalosti o zvířatech, která hrají klíčovou roli v pohádkách, bájích a legendách

KVÍZ: Otestujte své znalosti o zvířatech, která hrají klíčovou roli v pohádkách, bájích a legendách

Zdroj: Oldřich Cihelka / Creative commons, CC-BY-SA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 09:30

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