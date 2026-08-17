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Nejlepší ořechová bábovka s olejem

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Dennívýzva
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Někdo to má tak, že si neděli spojuje jen a pouze s vůní čerstvě upečené bábovky. A proč ne! Bábovka je tak rychle hotová, že vám svou přípravou z neděle ukradne jen díleček času. Do dnešní bábovky použijeme olej a ořechy.
Nejlepší ořechová bábovka s olejem

Nejlepší ořechová bábovka s olejem

Zdroj: Linda21 / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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