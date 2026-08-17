Kapitán Slavie Holeš po ztrátě nešetřil kritikou. Popsal hlavní důvody první ligové kaňky

Sedmdesát procent držení míče, osmnáct střel, jedenáct rohových kopů, a jediný gól. Čísla ze Slovanu vypadají jako dominance, ale tři střely na branku a inkasovaný gól z kategorie „jednoduché bránění“ ukazují jinou realitu. Slavia v Liberci narazila na vlastní limity, a to v momentě, kdy ji oslabovala zranění i viróza šířící se kabinou. Dva dny po zápase to ve studiu Oneplay potvrdil sám Holeš, který na hřišti chyběl kvůli zranění z evropského duelu s Bodø/Glimt.
Mdlý první poločas jako hlavní diagnóza
Trenér Jindřich Trpišovský po zápase nešetřil konkrétními výtkami. Podle jeho slov Slavia v první půli prohrávala souboje, minisouboje i boj o druhé míče, tedy přesně ty parametry, které obvykle rozhodují venkovní utkání v Liberci. Běžecké výkony byly pod standardem, individuální výkony některých hráčů nedostatečné. Trpišovský mluvil o „mdlém výkonu“ a o tom, že se tým nechoval v situacích tak, jak potřeboval.
Druhý poločas přinesl zlepšení, ale nikoli zlom. Slavia sice přidala na intenzitě a vytvořila si tlak, jenže bez schopnosti proměnit územní převahu v reálné ohrožení branky. Tři střely na branku z osmnácti pokusů, to je konverzní poměr, který body nepřinese.
Viróza a zranění jako skrytý faktor
Kontext, který se do statistik nevejde, odhalil Holeš 23. září v televizním studiu. „Máme v týmu virózu, skáče to z jednoho na druhého,“ přiznal pro TN.cz. Sám přitom v Liberci chyběl, ze zápasu s Bodø/Glimt 17. září si odnesl zranění, které ho vyřadilo ze hry.
Zdravotní problémy v kabině nabízejí aspoň částečné vysvětlení slabších běžeckých dat i nevýrazných individuálních výkonů. Nejde o omluvu, ale o kontext: když tým řeší současně virózu a absenci kapitána, je těžké udržet intenzitu, na které Trpišovského systém stojí.
„První kaňka“ v uvozovkách
Liberecká remíza nebyla první bodovou ztrátou Slavie v sezoně 2025/26. Podle oficiálního přehledu výsledků sešívaní remizovali už 20. července s Hradcem Králové 2:2 a 16. srpna v Jablonci 1:1. Liberec je tedy třetí ligovou ztrátou, nikoli první.
Přesnější je mluvit o první ztrátě po třízápasové vítězné sérii, která zahrnovala:
- 3:0 nad Teplicemi (4. kolo, 9. srpna)
- výhry v 7. a 8. kole
Právě kontrast mezi třemi výhrami a náhlým zastavením v Liberci dává remíze váhu. Ne absolutní, ale relativní, jako signál, že forma kolísá.
Co remíza říká o stavu Slavie
Veřejně dohledatelné ohlasy po Liberci nepůsobí jako signál vnitřního konfliktu. Trpišovský rozebíral výkon věcně, Holeš o dva dny později doplnil zdravotní kontext. Spíš než o krizi jde o kombinaci tří rovin: absence klíčového hráče, viróza v kabině a výkonnostní výpadek v první půli.
Trenérská diagnóza přitom nesměřuje k systémové revoluci. Trpišovský nemluvil o změně rozestavení ani o přestavbě kádru. Mluvil o intenzitě, soubojích a individuální zodpovědnosti, tedy o věcech, které se dají napravit z tréninku na trénink. Pokud to zdravotní stav kádru dovolí.
Liberec ukázal, že i tým s dominantním držením míče může ztratit body, když mu chybí ostrost v soubojích a přesnost v koncovce. Pro Slavii to není existenční problém. Je to ale připomínka, že liga nečeká.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl