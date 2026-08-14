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Jak si udržet letní opálení zdravě a bez spousty hodin vystavování se na slunci?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Každý to jistě známe. V letních měsících trávíme hodiny a hodiny a slunci, chytáme bronz a necháváme se obklopovat slunečními paprsky. Pak najednou přijde podzim, dny se krátí a slunečního svitu ubývá. Ubývá tak i čas, který bychom využili k přirozenému opalování se.
Jak si udržet letní opálení zdravě a bez spousty hodin vystavování se na slunci?
Zdroj: didesign021 / shutterstock
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