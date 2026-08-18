ZAT posiluje v energetice i dopravě. Zakázky už přesahují 3 miliardy korun

Růst tržeb o 10 procent a rekordní objem nasmlouvaných zakázek potvrzují silnou pozici českého dodavatele řídicích systémů v energetice i dalších průmyslových oborech. Ve fiskálním roce 2025 dosáhly tržby společnosti ZAT částky 789 milionů korun a hodnota smluvně zajištěných zakázek (backlogu) poprvé překročila 3 miliardy. Výrazně rostly zejména jaderná energetika a doprava, pozornost firma věnuje také bateriovým úložištím, digitalizaci a novým energetickým technologiím.
Stabilní hospodářský vývoj společnosti potvrzuje také rating AAA od mezinárodní agentury Dun & Bradstreet, který představuje nejvyšší úroveň důvěryhodnosti firmy.
„Jaderná energetika patří mezi naše strategické segmenty. Současně rozvíjíme řešení pro novou energetiku, dopravu i digitalizaci průmyslu. Díky dlouhodobým investicím do vývoje jsme připraveni podílet se na projektech, které budou utvářet podobu energetiky i průmyslu v dalších desetiletích,“ uvádí Ivo Tichý, výkonný ředitel a místopředseda představenstva společnosti ZAT.
Jaderná energetika jako strategická priorita
Ve fiskálním roce 2025 uzavřel ZAT nové smlouvy v hodnotě několika miliard korun a realizoval projekty na jaderných elektrárnách Dukovany, Jaslovské Bohunice, Metsamor a Kozloduj. Mezi nejvýznamnější kontrakty patří modernizace klíčového řídicího systému všech čtyř bloků Jaderné elektrárny Dukovany, kterou bude společnost realizovat ve spolupráci s I&C Energo. Projekt zajistí bezpečný provoz elektrárny minimálně do roku 2045. Zahrnuje také modernizaci platformy SandRA určené pro jaderný průmysl.
V uplynulém roce rovněž probíhala odborná jednání se společností KHNP o spolupráci při výstavbě nových jaderných bloků v Dukovanech, na jejichž dodávkách se chce ZAT podílet. ZAT současně rozvíjí kompetence v oblasti malých modulárních reaktorů (SMR) a dalších pokročilých jaderných technologií.
Rozvoj energetiky, dopravy a digitalizace
V klasické energetice společnost pokračovala ve spolupráci s partnery, mezi které patří ČEZ, Slovenské elektrárne či Doosan Škoda Power. ZAT realizoval významné projekty na vodních a tepelných elektrárnách, například ve Štěchovicích, Kořensku, Gabčíkovu, Písku nebo Náchodě. Firma je dlouhodobě úspěšná na zahraničních trzích v rámci Evropské unie i v dalších zemích, například na Islandu, v Gruzii nebo v Indii.
Kromě dodávek velkých DCS celků se zaměřuje i na uplatnění kompaktních řídicích systémů v menších projektech. ZAT intenzivně investuje do decentralizace energetiky a vývoje softwarových řešení, například pro řízení bateriových úložišť.
„Řídicí systémy ZAT úspěšně nacházejí uplatnění také u provozovatelů lokálních distribučních soustav, kteří využívají fotovoltaické elektrárny nebo bateriová úložiště. Do konce roku 2026 v tomto směru plánujeme uvést na trh nový strategický produkt právě pro řízení bateriových úložišť,“ doplňuje Ivo Tichý.
V loňském fiskálním roce zaznamenal významný růst také segment dopravy, kde společnost uzavřela rekordní objem nových smluv v hodnotě stovek milionů korun. Mezi stěžejní zákazníky patří společnosti AŽD a Elektrizace železnic Praha. ZAT také uspěl v získání pilotního projektu na dodávku systému řízení měnírny centrálního dispečinku Dopravního podniku města Ústí nad Labem.
V oblasti digitalizace podnikových procesů realizoval ZAT projekty například pro Letiště Praha, Broker Consulting, ČVUT, Copeland nebo CSKD Cargo. Součástí portfolia jsou i řešení podporující digitalizaci průmyslu a udržitelnou výrobu. V segmentu zdravotnické techniky firma i nadále pokračovala v dodávkách zdravotnického prostředku pro ozonovou terapii Ozosmart na Ukrajinu, kde přístroj pomáhá především při regeneraci a urychlení léčby ran. Dlouhodobě se také zaměřuje na vývoj softwaru pro výrobce zdravotnických prostředků.
Investice do výroby a rozvoj společnosti
Ve fiskálním roce 2025 společnost dokončila modernizaci a digitalizaci výrobního závodu v Příbrami, čímž posílila své výrobní kapacity pro budoucí strategické projekty. ZAT zároveň dlouhodobě investuje do odborného rozvoje zaměstnanců a vytváření kvalitního pracovního prostředí.
Společnost v uplynulém roce posílila své postavení v české energetice aktivní podporou jaderného průmyslu i zapojením do činnosti Svazu energetiky ČR.
Denisa Ranochová