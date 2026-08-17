Haraslín si po přestupu oproti Praze polepší až dvacetinásobně. Plat z něj dělá třetího nejlépe placeného Slováka

Ještě 17. května mluvil Lukáš Haraslín o platné smlouvě a naznačoval, že ve Spartě zůstane. O pár týdnů později klub zveřejnil rozlučkový text a potvrdil, co se šuškalo: slovenský křídelník pokračuje v saúdskoarabském Al-Fateh, týmu nejvyšší soutěže Saudi Pro League. Přestup, který na první pohled vypadá jako klasický „útěk za penězi“, má ale zajímavější vrstvy: finanční, sportovní i symbolické.
Čísla, která mění optiku
Když se řekne „třetí nejlépe placený slovenský fotbalista“, zní to jako statistická kuriozita. Jenže za tím stojí konkrétní disproporce. Veřejné platové databáze jako FootyStats a SalarySport odhadovaly Haraslínův roční příjem ve Spartě na 300 až 500 tisíc eur. Podle dostupných informací má v Al-Fateh pobírat kolem 6 milionů eur ročně, tedy zhruba 150 milionů korun. To je dvanácti- až dvacetinásobek.
Nad ním v pomyslném žebříčku ročních platů stojí podle odhadů Capology dva Slováci:
- Milan Škriniar ve Fenerbahce, přibližně 10 milionů eur za sezonu
- Dávid Hancko v Atléticu Madrid, přibližně 6,67 milionu eur za sezonu
Stanislav Lobotka v Neapoli je s odhadovanými 3,59 milionu eur níž. Haraslín by ho tedy přeskočil, a to z české ligy, prostředí, kde se takové kontrakty běžně nerodí. Důležitá poznámka: „třetí nejbohatší“ neznamená třetí nejbohatší co do celkového jmění. Jde výhradně o roční příjem z aktuálního kontraktu, jak tyto žebříčky standardně fungují.
Co Sparta ztrácí
Bilance mluví jasně: 194 soutěžních startů, 59 gólů, 36 asistencí, dva české tituly a jeden MOL Cup. V ligové sezoně 2025/26 nastřílel Haraslín 13 branek. Odchází čerstvý kapitán, pásku převzal teprve nedávno po Filipu Panákovi, který zůstává v lídrovské skupině a je logickým kandidátem na její návrat. Sparta to ale zatím oficiálně neoznámila.
Sportovní ztráta přichází v citlivém momentu. Po vyřazení s Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů už je jasné, že Spartu na podzim čeká ligová fáze Evropské ligy. Odejít před evropským podzimem bez klíčového křídelníka, to je dvojí rána. Sparta sice přivedla na hostování Matěje Juráska a pracuje s novými ofenzivními variantami, ale náhrada jedna ku jedné pojmenovaná není.
Hancko jako zrcadlo
Haraslínův přesun do Saúdské Arábie dostává ostřejší kontury vedle příběhu Dávida Hancka. Ten měl loni namířeno do Al-Nassr, podle jeho vlastních slov byla dohoda s Feyenoordem hotová. Na soustředění v Saúdské Arábii ale začaly průtahy. Hancko netrénoval s mužstvem, nemohl být ani v týmovém hotelu, přicházely „výmluvy“. Jeho tým proto znovu aktivoval zájem Atlética Madrid, které dohodu uzavřelo během dne a půl.
Hancko sám řekl, že by v Atléticu musel hrát dvacet let, aby vydělal tolik co v Al-Nassr. Přesto nelituje. „Chtěl jsem zůstat v Evropě,“ vysvětlil pro Flashscore. Haraslín zvolil opačnou cestu. Sportovně je to krok mimo evropský vrchol. Finančně ale pro hráče, jehož plat se v české lize pohyboval v řádu stovek tisíc eur, jde o téměř neopakovatelnou nabídku.
Trend, nebo výjimka?
Mezi nejlépe placenými Slováky stále dominují kontrakty v Turecku, Španělsku a Itálii. Haraslínův přesun není potvrzením masového slovenského exodu do Saudi Pro League, je to výrazný individuální skok. Hráč, který ještě na jaře veřejně nemluvil o odchodu, dostal nabídku, která změnila rovnici. Žádný dlouhodobě připravovaný sportovní plán. Spíš moment, kdy se čísla na papíře stanou příliš velkými na to, aby je šlo ignorovat.
Sparta se rozloučila s jedním z nejproduktivnějších hráčů své moderní éry. Haraslín odchází s 59 góly v rudém dresu a s kontraktem, na který se z Chance Ligy standardně nedosáhne.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner