Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Jednoduchá a zdravá hrníčková bábovka ze špaldové mouky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Chtěli byste si upéct něco sladkého, co zvládnete i vy a čím potěšíte každou návštěvu a zároveň byste chtěli zdravější variantu vašeho moučníku? Není nic snazšího než hrníčková bábovka! Navíc pro její odlehčenou variantu můžete využít špaldovou mouku!
Jednoduchá a zdravá hrníčková bábovka ze špaldové mouky

Jednoduchá a zdravá hrníčková bábovka ze špaldové mouky

Zdroj: Goskova Tatiana / Shutterstock
Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Jak si udržet letní opálení zdravě a bez spousty hodin vystavování se na slunci?
Jak si udržet letní opálení zdravě a bez spousty hodin vystavování se na slunci?
Zvládnete ji připravit? Světlá bábovka se zakysanou smetanou
Zvládnete ji připravit? Světlá bábovka se zakysanou smetanou

Dochází vám nápady na pečení a na klasickou bábovku nemáte chuť? Inspirujte se německým receptem, který...

Jak se pobavit s celou rodinou i po hlavní letní sezóně v Německu
Jak se pobavit s celou rodinou i po hlavní letní sezóně v Německu

Europa-Park v Rustu v Bádensku-Württembersku se nachází mezi městy Freiburg im Breisgau a Offenburgem. Byl...

Bábovka z tvarohu, která očaruje vaše chuťové pohárky
Bábovka z tvarohu, která očaruje vaše chuťové pohárky

Co nabídnout návštěvě ke kávě? Nejlépe bábovku. Tu budete mít hotovou do hodinky. Stačí smíchat všechny...

Pestré chutě léta, které se nikdy neomrzí aneb tipy na saláty a zálivky
Pestré chutě léta, které se nikdy neomrzí aneb tipy na saláty a zálivky

Zeleninových salátů je nepřeberné množství a všechny jsou vhodné k odlehčení jídelníčku a k posílení...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Bez FAJNTIPU by byl internet o něco chudší.

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.