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Jak se pobavit s celou rodinou i po hlavní letní sezóně v Německu

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Europa-Park v Rustu v Bádensku-Württembersku se nachází mezi městy Freiburg im Breisgau a Offenburgem. Byl otevřen v červenci 1975 a dnes je po Disneylandu Paris druhým nejnavštěvovanějším v Evropské unii, který v běžném roce bez pandemie navštívilo až 5 milionů návštěvníků.
Jak se pobavit s celou rodinou i po hlavní letní sezóně v Německu

Jak se pobavit s celou rodinou i po hlavní letní sezóně v Německu

Zdroj: Oleg Mikhaylov / Shutterstock
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