Domácí vegeta bez konzervantů: Malý kuchyňský trik pro výraznější chuť i čistší složení

Když se doma sejde větší zásoba mrkve, petržele a celeru, bývá z toho jedna z nejpraktičtějších věcí do spíže. Domácí vegeta bez konzervantů voní, v kuchyni funguje téměř univerzálně a hodí se do polévek, omáček i pod maso. Nejčastěji ji připravuji ze sušené zeleniny a bylinek, které po rozmixování vytvoří jemnou dochucovací směs bez zbytečných přísad.
Poměry i
konkrétní druhy zeleniny si člověk upraví podle toho, co má zrovna po ruce a co mu chutná. Když je víc pórku, dám víc pórku. Když na zahradě přerůstá , jde rovnou do sušičky nebo do trouby. A pokud chci směs libeček jemnější, rozmixuju ji skoro na prášek. Část si někdy nechávám hrubší, aby byla v polévce zelenina aspoň trochu poznat.
Můj tip: Pokud sušíte v troubě, nedávejte zeleninu na plech v příliš vysoké vrstvě. Lepší je rozložit ji natěsno, ale do tenka, a během sušení ji jednou nebo dvakrát promíchat. Sušení pak probíhá rovnoměrněji a nic nezůstane uvnitř vlhké. Sušená zeleninová směs má v kuchyni své místo
Domácí zeleninové směsi nejsou žádná novinka. V se zelenina sušila dávno předtím, než se začaly běžně kupovat hotové dochucovací směsi. českých kuchyních Mělo to logiku: úroda se zužitkovala, nic nepřišlo nazmar a v zimě bylo po ruce něco, co zvedlo obyčejný vývar i bramboračku. I dnes v tom zůstává dost praktičnosti, kterou člověk ocení. Recept na domácí a voňavou vegetu bez konzervantů a zbytečné chemie
Doba přípravy: asi 40 minut Doba sušení v troubě: přibližně 5 až 8 hodin Počet porcí: zhruba 2 až 3 větší sklenice podle jemnosti mletí Ingredience pro přípravu 1 kg mrkve 1 kg celeru 1 kg petržele 500 g cibule 500 g pórku 1/2 ks kedlubny 1 hrst libečku 1 hrst petrželové natě 1 hrst řapíkatého celeru 1 až 2 lžičky soli Postup přípravy přírodní vegety bez chemických náhražek
1. Veškerou
zeleninu i bylinky dobře omyjte. Kořenovou zeleninu oloupejte, cibuli zbavte slupky a pórek podélně rozřízněte, aby v něm nezůstala hlína.
2.
Mrkev, celer, petržel, kedlubnu a cibuli nakrájejte na co nejtenčí nudličky nebo slabé plátky. U domácí vegety platí jednoduše: čím tenčí kousky, tím klidnější sušení. Praktická hranice je kolem 5 mm.
3.
Pórek, libeček, petrželovou nať a řapíkatý celer nakrájejte najemno. Bylinky je lepší sušit odděleně nebo je rozložit na zvláštní část plechu, bývají hotové dřív než kořenová zelenina.
4. Připravte si plechy vyložené pečicím papírem nebo plata do sušičky. Nakrájenou
zeleninu rozprostřete do tenké vrstvy, aby se kousky zbytečně nepřekrývaly.
5. Pokud sušíte v troubě, nastavte ji na
100 °C. Sušte s lehce pootevřenými dvířky, aby mohla unikat pára. Já mezi dvířka dávám vařečku a funguje to bez problémů.
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6. Sušte postupně podle druhu zeleniny.
Bylinky a pórek bývají hotové dřív, kořenová zelenina potřebuje víc času. Celkem počítejte asi s 5 až 8 hodinami, ale řiďte se hlavně stavem surovin, ne minutkou.
7. Během sušení zeleninu občas promíchejte nebo prohoďte plechy. Správně usušená
zelenina je křehká, suchá a při stlačení nepruží. Pokud zůstane byť jen trochu vláčná, mohla by ve sklenici zvlhnout.
8. Usušenou směs nechte úplně vychladnout. Pak ji dejte do mixéru nebo sekáčku a rozmixujte na hrubší směs nebo jemnější
prášek, podle toho, jak ji doma používáte nejraději.
9. Přidejte
sůl, nejdřív raději jen menší množství, a znovu krátce promixujte nebo promíchejte. Sůl tu není kvůli výrazně slané chuti, ale pomůže i s případnou zbytkovou vlhkostí. Foto: Cooky.cz, Domácí vegeta
10. Hotovou domácí
vegetu nasypte do čistých a suchých skleněných nádob s dobře těsnícím víčkem. Skladujte ji v suchu a temnu. Do polévky ji přidávám po lžičkách, do omáček opatrněji, protože po usušení je chuť dost koncentrovaná. Rady hospodyňky k výrobě domácí vedety Pokud chcete směs barevnější, můžete přidat i trochu červené papriky. Suší se ale rychleji než mrkev nebo celer, takže ji hlídejte zvlášť. Směs plňte jen do opravdu suchých sklenic. Sebemenší vlhkost umí celé snažení pokazit. Když si nejste jistí dosušením, nechte rozmixovanou směs ještě krátce doschnout na plechu a teprve potom ji zavíčkujte. Poměr zeleniny lze upravovat, jen bych nechala základ v kořenové zelenině a bylinky brala spíš jako voňavé doladění, aby nepřebily ostatní suroviny.
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