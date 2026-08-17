Bičík nešetřil Spartu a pochválil Liberec nad Slavií. Pulkrabovu penaltu označil za jasnou

Čtyři jedna na domácí půdě zní jednoznačně. Jenže kdo sledoval sobotní zápas Sparty s Teplicemi celých devadesát minut, viděl i pasáže, ve kterých hosté Letenské zatlačili, a především jeden klíčový moment, který rozhodčí nechal bez povšimnutí, střet Tomáše Pulkraba s teplickým Surovčíkem v pokutovém území. Bičík situaci označil za jasnou penaltu. O den později přišel druhý signál: Liberec doma porazil Slavii a podle Bičíkova hodnocení si pochvalu zasloužil víc než sešívaní kritiku. Čtvrté kolo Chance Ligy tak otevřelo horní patro tabulky místo toho, aby ho uzamklo.
Sparta vyhrála 4:1, ale otázky zůstaly
Sobotní odpoledne na Letné mělo jasného hrdinu. Josimar Alcócer dvakrát skóroval a přidal asistenci, tři ze čtyř sparťanských branek nesly jeho podpis. Zbylé góly obstarali Guddal a Irving. Produktivita se tedy rozložila mezi několik jmen, což je pro Spartu po odchodu Lukáše Haraslína podstatné. Jeden zápas ale ještě nedokazuje, že ofenziva má dlouhodobého lídra.
Podle klubové reportáže FK Teplice hosté nebyli jen pasivním sparingpartnerem. Měli vlastní nebezpečné pasáže a právě v jedné z nich došlo ke střetu Pulkraba se Surovčíkem. Sudí nechal hru pokračovat, VAR nezasáhl. Bičík s tím nesouhlasí a penaltu považuje za evidentní. Bez veřejného komuniké komise rozhodčích a bez otevřeného videozáběru nelze verdikt jednoznačně potvrdit ani vyvrátit, ale právě takové momenty živí debatu o tom, kde končí „kontakt ve hře“ a kde začíná faul.
Jurásek poprvé v dresu Sparty
Zajímavý detail soboty: Matěj Jurásek se poprvé objevil na lavičce Sparty a v 73. minutě vystřídal Mercada. Bývalý slávista, nyní v letenském dresu. Reakce tribun ani detailní hodnocení jeho výkonu z otevřených zdrojů neznáme, ale samotný fakt, že naskočil do rozjetého zápasu, ukazuje, jak rychle se mění personální mapa pražského fotbalu. Sparta hledá nové role v kádru a Jurásek je jedním z těch, kdo musí odpovědět na otázku, zda dokáže nést větší díl odpovědnosti.
Liberec zastavil Slavii, první korekce sezony
V neděli večer od 20:00 hostil Liberec na domácím stadionu Slavii. A severočeský tým zvítězil. Bičík výkon Slovanu pochválil nad rámec toho, co by si podle něj zasloužila Slavia. Přesné formulace jeho rozboru se v otevřených zdrojích nepodařilo dohledat, ale kontext mluví jasně: Liberec už v úvodu ročníku ukázal, že umí být nepříjemný i favoritům, a doma proti sešívaným to potvrdil.
Pro Slavii jde o první ztrátu po demoličním startu: 5:1 nad Slováckem v prvním kole, 4:0 v Ostravě ve druhém. Jedna porážka z takového rozjezdu automaticky neshazuje sešívané z role hlavního favorita. Spíš zpřesňuje otázku, jak rychle se kádr dostane do maximální intenzity, zejména s ohledem na postupné zapojování reprezentantů vracejících se z mistrovství světa v Americe.
Co říká 4. kolo o titulové bitvě
Podle nás čtvrté kolo spíš rozvířilo vodu, než aby ji uklidnilo. Sparta umí skórovat i bez Haraslína, Alcócerova čísla jsou tvrdý argument. Jenže vysoký výsledek s Teplicemi neodpovídá na to, kdo bude rozhodující tváří v těžkých zápasech, kde soupeř nepustí tolik prostoru. Slavii zase jedna porážka nekončí, ale ukazuje, že i tým s devíti góly ze dvou úvodních kol může narazit na organizovaný odpor.
Bičík jako bývalý hráč Sparty i Liberce má k oběma klubům vztah, ale jeho komentáře čteme spíš jako hodnocení konkrétních výkonů než jako stranění. Kritika Sparty míří na kontrolu zápasu a rozhodcovské detaily, pochvala Liberce na odvahu a disciplínu proti favoritovi.
Čtvrté kolo neuzavřelo žádnou debatu. Otevřelo jich několik, a právě to dělá začátek sezony zajímavým.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle