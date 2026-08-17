Muškáty sestřihněte těsně u země. Za pár týdnů z pahýlů vyraší keř, který vypadá líp než nový z obchodu

Muškáty (
Pelargonium) patří k velmi oblíbeným rostlinám na našich oknech i balkonech. Dokážou totiž kvést po celé léto, a pokud je dokážete také správně přezimovat, ušetříte na jaře za nové sazenice. Jestliže však zimní přestávku doprovází problémy (například poskytnete muškátům příliš vysokou teplotu nebo nedostatečné osvětlení), pak se vytáhnou a vypadají nevzhledně. A co si s tím počít? Sestřihněte muškáty těsně u země
Pokud zjistíte, že vaše muškáty vytvořily vytáhlé a dlouhé struktury s listy soustředěnými především v horní části, pak je jasné, že vám nikdy dostatečně krásně nevykvetou. Musíte tedy zasáhnout okamžitě. A jak?
Jednoduše je sestřihněte těsně u země tak, aby jim zůstaly alespoň dva listy. V takovém případě bez potíží obrazí a budou opět vypadat k světu.
Ale pozor – nesmíte si do ošetřovaných rostlin nechtěně zanést žádnou infekci. Proto
nůžky nebo nůž předem namočte v alkoholu a řezné rány poté ošetřete dřevěným popelem nebo skořicí, jež se pyšní antiseptickými účinky. A totéž proveďte i s řízky, které chcete sázet do zeminy. Vyplatí se to. Z řízků lze muškáty i namnožit
Sestřihnuté části však nevyhazujte. Místo toho je nechte 6 hodin odležet a mírně zavadnout. Poté je zasaďte do zeminy smíchané s pískem a mírně zalévejte. Ustřihnuté vršky
rychle zakoření, a vy tak získáte nové životaschopné rostliny. Jejich další pěstování není těžké – jakmile zakoření, lze je vysadit do truhlíků a starat se o ně stejně jako o dospělé rostliny. Zakořenění může efektivně pomoci hnojivo z borového jehličí. Zdroj fotografie: Depositphotos Zdroj fotografie: Depositphotos
Obsahuje totiž draslík, vápník, zinek, silice, pryskyřice, vitamíny a velmi cenné aminokyseliny, které mají skvělé účinky na mladé rostliny, které se pokouší zakořenit. A jak ho připravit?
Litrovou nádobu zcela naplňte borovicovým jehličím. Poté jehlice přesypte do hrnce a zalijte je 1 litrem vody. Zakryjte poklicí, přiveďte k varu a vařte po dobu 10 minut. Poté odstavte a nechte 24 hodin louhovat. Zřeďte v poměru 2 polévkových lžic hnojiva na 1 litr vody a použijte jako zálivku. Co byste ještě měli vědět
Tento typ sestřihu lze použít na jakékoliv
muškáty, nejlépe se však hodí pro pelargonie klasické břečťanolisté ( Pelargonium peltatum) a pro nenáročné vzpřímené muškáty alias pelargonie páskaté ( Pelargonium zonale). Oba druhy totiž obráží velmi ochotně. O něco pomaleji pak nejspíše zareagují pelargonie štítnaté ( Pelargonium peltatum), známé jako převislé muškáty. Naopak pro velkokvěté pelargonie ( Pelargonium grandiflorum) se tato technika příliš nehodí. Zdroj fotografie: Pixabay Zdroj fotografie: Pixabay Hnojení muškátů obyčejnou rýží
Ovšem k tomu, aby vaše muškáty prosperovaly, potřebují i komplexní výživu. Nemusíte pořizovat hnojiva z obchodu, skvěle vám poslouží i obyčejná rýže. Ta obsahuje mimo jiné i vitamíny skupiny B,
mangan, vápník, fosfor, draslík, antioxidanty, selen, hořčík, měď a škrob. Díky těmto prvkům dokáže hnojivo z rýže posílit imunitní systém vašich muškátů a pomoci jim zotavit se ze stresu, který musely během seříznutí zažívat.
A jak si rýžové hnojivo připravit? Obyčejnou
rýži (dvě hrsti) namočte na hodinu do vody (1 litr) a nechte na teplém místě odpočívat. Poté do vylouhované tekutiny ještě přidejte cukr ( v poměru 1 polévková lžíce na 1 litr hnojiva), přeceďte a použijte jako zálivku pro muškáty. Používejte jako hnojivo každých 14 dní a uvidíte, jak rychle porostou a nasadí na květy.
Jaké triky používáte při pěstování muškátů vy?
VIDEO Na jaře je třeba muškáty také přesadit. Naučte se, jak to udělat, pod vedením profesionálního zahradníka
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři