Svatební pečení na diamantovou svatbu: Koláčky, věnečky, trubičky a mini pavlova na jednom stole

Když se u nás doma chystala velká oslava
diamantové svatby, věděla jsem, že slavnostní pečení musí být naprosto dokonalé. Pustila jsem se do kompletní výbavy: nadýchaných ze slánku, jemných kynutých koláčků s vanilkovým krémem, dokonalých křupavých odpalovaných věnečků trubiček se sněhem a lehoučkých mini pavlova. Musím se pochlubit, že se všechno povedlo na jedničku a od hostů sklidily tyto sladké poklady obrovský úspěch. Každá z těchto dobrot má v sobě kus poctivé ruční práce a neuvěřitelné kouzlo.
Příprava
čtyř druhů sice vyžaduje trochu dezertů plánování dopředu, ale s dobrým rozvrhem to zvládne v kuchyni každá z nás. Výhodou je, že si spoustu věcí, jako je zrání slánku, těsto na trubičky nebo korpusy , můžete připravit s předstihem. mini pavlova
Můj tip zní: Při takhle velkém pečení si den předem přesně rozplánujte přípravu… uvařte si základ na vanilkový krém, vymíchejte těsto na trubičky do lednice a připravte slánek, protože díky této přípravě v den pečení uspoříte spoustu času, nebudete ve stresu a výsledek bude jednoduše skvostný. 1. Recept na kynuté svatební koláčky ze slánku
Celková doba přípravy včetně zrání a kynutí: 16 hodin Celkový počet kusů: 60 kusů Ingredience potřebné k přípravě
Slánek: 60 g vody 6 g soli 10 g až 12 g čerstvého droždí
Těsto: 600 g hladké mouky 2 žloutky 120 g cukru krupice 20 g vanilkového cukru 1 lžička citronové kůry 250 ml mléka 70 g sádla 70 g másla
Dokončení: 2 vejce 150 g drobenky 50 g másla 3 lžíce rumu náplň dle chuti Foto: Cooky.cz, recepty na diamantovou svatbu – koláčky Postup při přípravě kynutých koláčků
1. Den předem smíchejte ve skleničce
vodu, sůl a čerstvé droždí a nechte zrát v lednici.
2. Do mísy vlijte slánek, přidejte
žloutky, cukr krupici, vanilkový cukr, citronovou kůru, mléko a po promíchání prosejte hladkou mouku.
3. K částečně prohnětenému těstu přidejte změklé
sádlo i máslo, vypracujte hladké těsto, nechte ho 120 minut kynout při pokojové teplotě a pak uložte přes noc do lednice.
4. Studené těsto ihned rozvažte, naplňte
náplní dle chuti, zabalte, namočte do rozšlehaných vajec, obalte v drobence a nechte na plechu kynout 120 minut.
5. Pečte v troubě na 180 stupňů přibližně
20 minut a ještě horké koláčky potírejte rozpuštěným máslem s rumem. 2. Recept na odpalované věnečky s vanilkovým krémem
Celková doba přípravy včetně pečení a chlazení krému: 2 hodiny Celkový počet kusů: 60 kusů Ingredience potřebné k přípravě
Odpalované těsto: 500 ml vody 1 špetka soli 110 g másla 300 g hladké mouky 8 vajec
Vanilkový krém a poleva: 3 sáčky vanilkového pudinku 900 ml mléka 9 lžic cukru krupice 500 g másla 2 lžíce rumu 300 g moučkového cukru 3 lžíce citronové šťávy Foto: Cooky.cz, recepty na diamantovou svatbu – věnečky Postup při přípravě odpalovaných věnečků
1. Do hrnce dejte
vodu, sůl a máslo, přiveďte k varu, vsypte hladkou mouku a za stálého míchání odpalujte, dokud nezískáte hladké těsto bez stop mouky.
2. Těsto nechte mírně vychladnout, přendejte do mísy, vlijte rozšlehaná
vejce a hákem vymíchejte do hladka.
3. Cukrářským sáčkem stříkejte věnečky na plech a pečte v předehřáté troubě na 220 stupňů přibližně
35 minut bez otevírání trouby.
4. Na krém uvařte pudink z
mléka, cukru krupice a vanilkových pudinků, zakryjte fólií, nechte vychladnout a pak ho po částech zašlehejte do vyšlehaného másla s rumem.
5. Vychladlé věnečky rozkrojte, naplňte vanilkovým krémem a vršky namáčejte do citronové polevy utřené z
moučkového cukru, citronové šťávy a rumu. 3. Recept na křupavé trubičky s bílkovým sněhem Celková doba přípravy včetně vaření rozvaru a plnění: 3 hodiny Celkový počet kusů: 50 kusů Ingredience potřebné k přípravě
Těsto: 380 g hladké mouky 1 špetka soli 250 g másla 200 g zakysané smetany 1 vejce
Bílkový sníh: 150 g bílků 360 g cukru krupice 100 ml vody Foto: Cooky.cz, recepty na diamantovou svatbu – trubičky Postup při přípravě křupavých trubiček
1. Z
hladké mouky, soli, másla a zakysané smetany vypracujte těsto a nechte ho do druhého dne odpočinout v lednici.
2. Těsto rozválejte, rozkrájejte rádýlkem, namotejte na kovové trubičky, potřete
vejcem a pečte v horkovzdušné troubě na 160 stupňů do zlatova.
3. Na sníh začněte šlehat
bílky s částí cukru krupice, mezitím si v hrnci svařte zbylý cukr krupici s vodou na hustý rozvar po dobu 25 minut.
4. Vřelý rozvar za stálého šlehání pomalu vlijte do bílků, ušlehejte do vychladnutí, nechte zchladit v lednici a naplňte upečené trubičky.
4. Recept na lehoučké mini-pavlova s krémem Celková doba přípravy včetně sušení a zdobení: 2,5 hodiny Celkový počet kusů: 30 kusů Ingredience potřebné k přípravě
Sněhové korpusy: 150 g bílků 220 g cukru krupice 1 lžíce kukuřičného škrobu 1 lžička octa
Krém: 250 ml smetany ke šlehání 250 g mascarpone Foto: Cooky.cz, recepty na diamantovou svatbu – minipavlova Postup při přípravě mini pavlova
1. Do mísy dejte
bílky a cukr krupici a šlehejte na nejvyšší rychlost minimálně 20 minut do pevného lesklého sněhu.
2. Stěrkou lehce vmíchejte
kukuřičný škrob a ocet.
3. Sáčkem tvořte na plech s pečicím papírem malé mističky, vložte do trouby předehřáté na 150 stupňů, ihned ztlumte na 100 stupňů a sušte přibližně
90 minut až 120 minut.
4. Upečené vychladlé korpusy těsně před podáváním naplňte krémem vyšlehaným ze
smetany ke šlehání a mascarpone. Tipy redakce: Při pečení odpalovanébo těsta na věnečky nikdy neotevírejte troubu během prvních 20 minut, jinak by vám těsto nenávratně spadlo. Bílkou směs na minipavlovy sušte v troubě opravdu pomalu při 100 stupních, aby si korpusy zachovaly sněhově bílou barvu a křehkost. Máslo i uvařený pudink na věnečkový krém musí mít před šleháním úplně stejnou pokojovou teplotu, aby se krém nesrazil. Horký cukrový rozvar vlévejte do šlehaných bílků na trubičky velmi tenkým pramenem po stěně mísy, aby se sníh dokonale propařil a byl stabilní. Trubičky potírejte před pečením vajíčkem opatrně pouze na povrchu, aby se vajíčko nedostalo na hrany trubiček a šly po upečení snadno sundat.
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