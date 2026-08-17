Vémola nechal Lele odtáhnout Mercedes G, ve kterém vozila děti. Dozvěděla se to od sousedů

K domu přijel žlutý odtahový vůz. Vémola byl podle reportáže eXtra.cz na místě osobně a při nakládání asistoval. Lela se o celé akci dozvěděla od sousedů, bez předchozího upozornění. V autě přitom zůstaly dětské sedačky, kočárek a další vybavení pro děti. Nejde ale jen o odtažený vůz. Jde o rozpad nepsané dohody, ve které se míchají potřeby dětí, životní standard a mocenské přetahování dvou lidí, kteří spolu už nedokážou mluvit jinak než přes právníky a Instagram.
Co přesně Vémola nabízel a co Lela odmítla
Číslo „100 tisíc“, které se v celém sporu opakuje, neznamená sto tisíc korun na účtu. Vémola ho ve svém srpnovém vyjádření rozložil na dvě poloviny: 50 tisíc měsíčně posílaných v hotovosti a zhruba dalších 50 tisíc, které podle něj měsíčně stálo hrazení Mercedesu G včetně leasingu, pojistky a provozu. Dohromady tedy plnění za přibližně sto tisíc korun, z nichž ale polovina zůstávala pod jeho kontrolou, v podobě auta, které mohl kdykoli odebrat. A taky odebral.
Po odtažení vozu měl podle Vémoly přijít od Lelina právníka nový požadavek: 100 tisíc měsíčně čistě v penězích, bez auta. Vémola odmítl a vzkázal, ať se to řeší u soudu. Důležitý detail: „soud“ v tuto chvíli neznamená podanou žalobu. Znamená moment, kdy se ústní dohoda definitivně rozpadla a obě strany začaly připravovat oficiální spor o nastavení péče a peněz.
Dvě verze, žádný důkaz
Lela na Instagramu tvrdí, že dohodnuté platby nechodily pravidelně, včas ani vždy v dohodnuté výši. Už v červenci veřejně napsala, že výdaje na děti nese sama. Vémola naopak konkretizuje: peníze prý posílal, jen občas o pár dní později, 18., 19., 21. nebo 22. dne v měsíci. Dokonce tvrdí, že mu to druhá strana po pěti měsících vytkla.
Kdo říká pravdu? Bez bankovních výpisů nebo soudního řízení to z veřejných zdrojů nelze rozhodnout. Obě verze jsou neslučitelné a obě jsou zatím jen slova na sociálních sítích a v bulvárních rozhovorech.
Mercedes přitom Lela neoznačuje za luxusní rozmar. Podle jejího vyjádření jde o bezpečný vůz, který používá pět let a na jehož akontaci sama vložila vlastní peníze. Levnější náhradu, kterou jí Vémola údajně nabízel, odmítla právě s odkazem na bezpečnost a na to, že děti jsou na auto zvyklé.
Co říká zákon a co zatím neřekl soud
Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem vzniká ze zákona a zahrnuje nejen jídlo, ale i bydlení, oblečení, dopravu, sport a další potřeby. Rodiče se mohou dohodnout i neformálně, jenže bez vykonatelného rozsudku nebo soudem schválené dohody je takové plnění prakticky nevymahatelné. Právě to je případ Vémoly a Ceterové, měsíce fungovali na ústní dohodě, kterou si každý vykládal jinak.
Pokud se nedohodnou, může kterýkoli z rodičů podat návrh k soudu. U nezletilého dítěte může řízení zahájit i soud sám, jak uvádí Ministerstvo spravedlnosti. Délka takového řízení se v otevřených zdrojích přesně nedohledá, ale u konfliktní věci s dokazováním jde spíš o měsíce než týdny.
A samotné odtažení? Ani tady není situace černobílá. Komu Mercedes právně patří, zda je na leasing, zda spadá do společného jmění, nebo je výlučně Vémolův, z veřejných zdrojů nevíme. Občanský zákoník připouští svépomoc jen omezeně a obecně chrání i faktickou držbu proti svémocnému rušení. Bez znalosti právního titulu k vozu nelze férově napsat, že Vémola na odtažení měl nebo neměl právo.
Časová osa rozpadu
Příběh nebouchl až v srpnu. Lela klade rozhodnutí ukončit manželství do prosince 2025. Veřejné oznámení rozchodu přišlo 1. dubna 2026, příznačně na apríla, takže fanoušci zpočátku spekulovali, jestli nejde o vtip. Už v dubnu Lela potvrdila, že věc řeší právníci. V červenci se spor přesunul do médií: Vémola v podcastu mluvil o vlivu Leliných kamarádek, Lela na Instagramu o neplacení. A 12. srpna přijel odtahový vůz.
Krátkodobě Lela dopravu dětí vyřešila, kamarádka Iva Sarauerová z MasterChefa jí půjčila auto, „dokud si nedořeší nějaký operák“. Dlouhodobě ale odtažení Mercedesu proměnilo soukromý spor v otevřenou válku, ve které se obě strany opevňují za svými právníky.
V autě, které odjelo na odtahovce, zůstaly dětské sedačky. To je asi nejpřesnější obraz toho, o čem celý spor ve skutečnosti je.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta