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Zvládnete ji připravit? Světlá bábovka se zakysanou smetanouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dochází vám nápady na pečení a na klasickou bábovku nemáte chuť? Inspirujte se německým receptem, který přidává do svého těsta zakysanou smetanu. Bábovka je jednoduchá, rychlá, vláčná a jistě ji ocení každý jako zákusek či jako víkendovou snídani.
Zvládnete ji připravit? Světlá bábovka se zakysanou smetanou
Zdroj: Katarzyna Hurova / Shutterstock
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