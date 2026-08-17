Exreprezentant Černý září v Besiktasi. Fenomenální akcí se postaral o další výhru

Sobota 16. srpna 2026, 25. minuta ligového otvíráku turecké Süper Lig. Junior Olaitan posune míč na pravé křídlo, Černý zakončí a Beşiktaş vede nad Eyüpsporem 1:0. Víc gólů už zápas nenabídne. Český křídelník odchází ze hřiště až v 88. minutě, když je práce hotová. Ve čtvrtek předtím rozhodl úplně stejným způsobem odvetu Evropské ligy proti Hradci Králové. Dva zápasy, dva góly, dvě výhry 1:0. V Istanbulu si právě buduje pověst hráče, který nesbírá statistiky do tabulek, ale rozhoduje výsledky.
Čtyři dny, dva zápasy, jeden scénář
Příběh začal už 6. srpna v Hradci Králové, kde Beşiktaş vyhrál první zápas kvalifikace Evropské ligy 1:0. O týden později, 13. srpna, přišla odveta v Istanbulu, a znovu to byl Černý, kdo se postaral o jedinou branku. Hradec vypadl celkovým skóre 0:2, i když si podle oficiálního vyjádření FC Hradec Králové vysloužil pochvalu za bojovný výkon. Východočeši přitom z Evropy úplně nezmizeli, v play-off Konferenční ligy je čeká Panathinaikos.
Pro Černého ale čtvrteční gól nebyl konečná. Tři dny nato nastoupil v základu proti Eyüpsporu a zopakoval totéž: jediná branka zápasu, tři body pro Beşiktaş. Když hráč rozhodne dva soutěžní duely v řadě identickým způsobem, jedním gólem na výhru 1:0, přestává to být náhoda a začíná to vypadat jako vzorec.
Nové hvězdy vedle, Černý střílí
Beşiktaş v létě 2026 investoval do zvučných jmen. Leandro Trossard podepsal tříletý kontrakt a proti Eyüpsporu nastoupil v základu společně s Černým. O dva dny dříve, 14. srpna, klub uspořádal velkolepou podpisovou ceremonii pro Dušana Vlahoviče přímo na stadionu. Srbský útočník ale v ligovém otvíráku ještě nefiguroval v sestavě.
Černý se tak ocitá v zajímavé pozici. Na papíře by mohl být vytlačen na okraj rotace. V praxi je zatím tím, kdo rozhoduje zápasy. Pravé křídlo drží pevně a vedle Trossarda funguje spíš jako komplementární zbraň než jako konkurent. Podle nás mu právě příchod hvězdných posil paradoxně hraje do karet, snižuje tlak na jeho osobu a zvyšuje kvalitu přihrávek, které dostává.
Reprezentace? Uzavřená kapitola
Kontext „exreprezentant“ v Černého případě není jen formální přídomek. Je to čerstvá jizva. Konec v národním týmu oznámil 10. července 2026 a v rozhovoru pro iSport popsal, že šlo o „těžký a bolestivý proces“, který dozrával dlouho. Vadilo mu, že jeho „jinakost“ byla v českém prostředí na obtíž. Definitivní zlom přišel po personálních změnách kolem odchodu Ivana Haška; jakmile byl jmenován Miroslav Koubek, Černý věděl, že další etapu už absolvovat nechce.
Po faerském zápase mu navíc vadilo, jak byl mediálně vykreslený jako potížista. „Žádal jsem, abych ten rozhovor nedělal,“ připomněl zpětně. Reprezentační MS 2026 by podle vlastních slov odmítl, i kdyby byl nominovaný.
Česká reprezentace mezitím vstoupila do zcela nové éry. Po turnaji skončil Koubek a 31. července převzal tým Santi Denia, první zahraniční hlavní trenér v historii českého A-mužstva. V září čekají Česko zápasy Ligy národů proti Chorvatsku a Anglii, ve skupině je i Španělsko. Černého jméno v tom příběhu nefiguruje.
Proč zrovna Istanbul
Černý přišel do Beşiktaşe z Wolfsburgu v září 2025 na tříletou smlouvu. V klubovém rozhovoru krátce po podpisu prozradil, že před přestupem mluvil s Orkunem Kökçüem, Davidem Juráskem i Rıdvanem Yılmazem. Jejich doporučení hrálo klíčovou roli, stejně jako přání žít s rodinou v Istanbulu. Sám tehdy řekl, že chce být klíčovým hráčem a že jeho věcí jsou góly, asistence a vytváření problémů soupeři.
V minulé sezoně nasbíral ve 34 zápasech 7 gólů a 8 asistencí, solidní čísla, ale ne čísla muže, který rozhoduje zápasy. Start nového ročníku vypadá jinak. Střelecky ostřeji, výsledkově zásadněji. Vzorek dvou zápasů je samozřejmě malý na velké závěry, ale směr je jasný.
Čím méně je Václav Černý součástí českého reprezentačního rámce, tím víc je vidět v tom klubovém. Istanbul mu zjevně sedí, a Beşiktaş to ví.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl