OpenAI výrazně zlevňuje ChatGPT. Důvodem je sílící tlak levné čínské konkurence

Umělá inteligence vstupuje do nové fáze. Zatímco ještě před několika měsíci se společnosti předháněly hlavně ve výkonu svých modelů, dnes se stále více soustředí na cenu. OpenAI i Anthropic oznámily výrazné zlevnění některých svých jazykových modelů. Reagují tím na rostoucí tlak čínských konkurentů, kteří nabízejí podobné schopnosti za podstatně nižší cenu.
Firmy hledají levnější alternativy
Vývoj přichází v době, kdy podniky začínají pečlivě sledovat náklady na využívání umělé inteligence. Mnoho společností již neplatí paušální předplatné, ale cenu podle skutečného počtu zpracovaných tokenů. Token představuje jednotku textu, kterou model přijme nebo vygeneruje, a právě podle jejich množství se často vypočítává výsledná cena.
OpenAI proto výrazně zlevnila model GPT-5.6 Luna, který označuje za svůj nejrychlejší a cenově nejdostupnější model. Cena za milion vstupních tokenů klesla z jednoho dolaru na pouhých 20 centů. Stejně výrazně se snížila i cena za výstupní tokeny, konkrétně ze šesti dolarů na 1,2 dolaru za milion tokenů.
Podobnou strategii zvolila také společnost Anthropic. Ta uvedla model Claude Opus 5, jehož provoz stojí polovinu toho, co výkonnější model Claude Fable 5. Zároveň firma zrušila plánované zdražení modelu Claude Sonnet 5, které mělo začít platit od září.
Podle indexu společnosti Silicon Data se ceny modelů předních amerických vývojářů od poloviny července snížily přibližně o čtvrtinu.
Čínské modely už nejsou jen levnou náhradou
Za změnou cenové politiky stojí především rychlý nástup čínských společností, jako jsou DeepSeek nebo Moonshot AI. Jejich modely se během posledních měsíců výrazně zlepšily a v řadě úloh se začínají přibližovat výkonu amerických konkurentů. Zároveň bývají levnější a některé jsou navíc dostupné jako otevřené modely, které si mohou firmy upravit podle vlastních potřeb.
Levnější řešení už testují i známé technologické společnosti. Například DoorDash nebo Airbnb podle dostupných informací začaly využívat čínské modely tam, kde mohou snížit provozní náklady bez výrazného omezení kvality výsledků.
Samotná cena za token ale nevypovídá o skutečných nákladech. Výkonnější model totiž může úlohu vyřešit rychleji nebo s menším počtem dotazů. Ve výsledku tak může být dražší model při některých úlohách paradoxně levnější než jeho levnější konkurent.
Analytická společnost Artificial Analysis například zjistila, že Claude Opus 5 při středním nastavení výpočetního výkonu dosahuje podobných výsledků i nákladů na jednu úlohu jako čínský model Kimi K3 při maximálním výkonu. Model GPT-5.6 Luna při nejvyšším nastavení nabízí srovnatelnou kvalitu s DeepSeek V4 Flash, ale dokončení stejné úlohy vychází přibližně na dvojnásobnou cenu.