Mrazivá zpráva z Národního divadla: Legendární Jiří Štěpnička (†79) navždy odešel do hereckého nebe!Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jiří Štěpnička, Master Prix 2024Zdroj: herminapress
Článek byl publikován 11.10.2026 12:31
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