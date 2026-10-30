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Místo pohádky přišlo peklo: Šárka Vaňková plánovala útěk od násilnického partnera půl roku!

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Dennívýzva
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Když se v roce 2004 probojovala do finále první řady SuperStar, zdálo se, že má před sebou život jako z pohádky. Za zavřenými dveřmi ale Šárka Vaňková prožívala domácí násilí, o kterém dlouho mlčela. Z nebezpečného vztahu se jí podařilo odejít až poté, co si půl roku připravovala útěk. Dnes slaví 39. narozeniny a o své zkušenosti mluví také proto, aby upozornila, že podobné trápení se může týkat kohokoliv.
Šárka Vaňková prožila těžké chvíle.

Šárka Vaňková prožila těžké chvíle.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 11:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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