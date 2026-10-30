Děsivá zpověď nevlastní dcery o Kašpárkovi: Mámu bil do krve, kdybych nepřišla, tak ji umlátí!

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Známý šéfkuchař Radek Kašpárek (44) je už téměř rok rozvedený s exmanželkou Andreou (40). Rozhodně nešlo o přátelský rozvod a vyostřené vztahy mezi nimi panují doteď. Nyní se rozhodla promluvit dcera Andrey Natálie Burdová (20), která Kašpárka popsala úplně v jiném světle. Dle jejích slov u nich doma léta docházelo k fyzickému i psychickému násilí. Řeč padla i na alkohol a drogy.
Psychické i fyzické nechutnosti vídám od 8 let!
I přesto, že Radek Kašpárek a jeho exmanželka Andrea jsou rozvedení již rok, tak boj mezi nimi neutichá. Nyní se do celého sporu rozhodla vložit i dcera Andrey Natálie Burdová. "
Určitě. Já bych asi začala tím, že tyhle všechny nechutnosti, co se týče fyzického a psychického násilí, vídám od osmi let. Na mamce bylo fyzické i psychické, na mně pouze psychické – urážky," rozpovídala se v dlouhém rozhovoru pro Blesk.cz . Máma byla celá od krve!
Dvacetiletá Natálie si stojí za svými slovy a jednoznačně přiznává, že mluví o divácky oblíbeném kuchaři Radkovi Kašpárkovi. Nejhorší pro ni bylo fyzické násilí, které bylo prováděno na její matce.
"
Můžu říct jeden konkrétní případ, i když ten jsem úplně moc řešit nechtěla. Byl to případ, kdy jsem v noci spala a vzbudil mě takový podivný řev. Volala jsem: `Mami? Mami?`, ale nic se neozývalo. Tak jsem se zvedla. V ložnici bylo zavřeno, otevřela jsem dveře a viděla jsem mamku celou od krve," popsala jeden z hrůzných zážitků pro Blesk.cz.
Její nejhlubší vzpomínka je, když viděla Radka Kašpárka, jak její matku mlátí u skříně. "
Otevřela jsem dveře, přišla jsem tam a viděla, jak mamku mlátí u skříně a teče jí krev. To je asi moje nejhlubší vzpomínka. Kdybych tam nepřišla, tak ji prostě umlátí," řekla s tím, že v té době jí bylo zhruba devět let.
Dle slov Natálie se násilné věci u nich doma odehrávaly poměrně často. "
Jak kdy. Občas to bylo třikrát do měsíce, občas dvakrát do měsíce. Bylo to opravdu různé. A skoro pokaždé jsem toho byla svědkem. Ale i když jsem svědkem nebyla, vždycky jsem poznala, že se něco stalo, protože máma měla třeba modřiny," svěřila se a dodala, že jeho šílenému běsnění předcházel alkohol a drogy. " Alkohol a drogy. Ze strany pana Kašpárka," dodala. Kašpárek reaguje
Redakce Blesk.cz pochopitelně oslovila i Radka Kašpárka. Ten má pro celou věc poněkud zvláštní vysvětlení ohledně Instagramu a veškerá nařčení považuje za lživá. "
Moje bývalá žena se mě snaží očerňovat, protože je na tom finančně špatně. Je bez příjmů a chtějí mi jen úmyslně škodit, aby získávaly čísla na Instagramu," řekl. Zdroj: Aplausin.cz, Blesk.cz