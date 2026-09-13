Míša řezy v dortové podobě: Nadýchané, svěží a příjemně jednoduché

Když máte upéct dort pro děti, nebo rovnou na dětskou oslavu, Míša dort bývá docela sázka na jistotu. Není na něm nic zbytečně složitého: měkký kakaový korpus, poctivá tvarohová vrstva z kostkového tvarohu, mascarpone a šlehačky, nahoře čokoládová poleva, která se při krájení nerozláme na tvrdé kusy. Domácí slavnostní dort, který chutná známě, česky a nesnaží se tvářit jako výrobek z luxusní cukrárny.
Na Míša dortu je
sympatické hlavně to, že stojí na chutích, které má většina lidí uložené někde z dětství. Žádné vysoké patro, žádné cukrářské hraní s pinzetou, u kterého člověk doma po deseti minutách ztrácí nervy. Kakaový základ, svěží krém a čokoláda. U nás se objevuje hlavně při narozeninách, občas i v neděli, když je dopředu jasné, že se kolem stolu sejde víc lidí a obyčejný na plechu by tentokrát působil trochu chudě. moučník
Můj tip je prostý: Suroviny na krém vytáhněte z lednice o něco dřív. Neznamená to nechat je hodinu stát v teple, ale úplně ledové být nemusí. Krém se pak lépe spojí a člověk se v něm tolik netrápí s hrudkami. A když se nakonec lije čokoláda nahoru, ta vůně obvykle přivede do kuchyně někoho dřív, než dort vůbec stihne pořádně zatuhnout. Recept na domácí Míša dort
Doba přípravy: asi 35 minut Doba pečení: 40 minut Teplota trouby: 165 °C Počet porcí: 10 až 12 kousků Ingredience pro přípravu Z čeho udělat korpus 110 g hladké mouky 110 g cukru krupice 40 g holandského kakaa 1 vejce 125 ml mléka 60 ml oleje 1 balíček vanilkového cukru 125 ml horké vody 1/2 lžičky jedlé sody 1/2 lžičky kypřicího prášku do pečiva Co potřebujete na krém 2 kostky tvarohu, dohromady přibližně 500 g 2 balení mascarpone, celkem asi 500 g 250 ml smetany ke šlehání 33 % 120 g moučkového cukru 1 balíček vanilkového cukru Na čokoládovou polevu 150 g hořké čokolády 120 ml smetany ke šlehání 33 % Postup přípravy poctivého Míša dortu po domácku
1. Nachystejte si dortovou formu o průměru přibližně
22 cm. Dno vyložte pečicím papírem a troubu zapněte na 165 °C.
2. Do větší mísy prosejte
hladkou mouku, holandské kakao, jedlou sodu a kypřicí prášek. Přidejte cukr i vanilkový cukr a všechno promíchejte. Úplně stačí ruční metlička, není potřeba z toho dělat dlouhé šlehání.
3. V druhé míse krátce prošlehejte
vejce, mléko a olej. Nalijte je k suché směsi a rozmíchejte na hladké těsto. Nakonec přilijte horkou vodu a ještě jednou promíchejte. Těsto bude řidší, tak to má být.
4. Těsto přelijte do připravené formy a pečte zhruba
40 minut. Pro jistotu použijte špejli. Hotový korpus nechte chvíli stát ve formě, potom ho vyjměte a nechte úplně vychladnout. Příprava krému
Extra čokoládový dezert z plechu, který vypadá jednoduše, ale chutná jako narozeninový dort
5. Na krém nejprve vyšlehejte
smetanu 33 % do pevnější šlehačky. V jiné míse rozmíchejte tvaroh, mascarpone, moučkový cukr a vanilkový cukr dohladka. Šlehačku pak zapracujte stěrkou, spíš jemně, aby krém zůstal nadýchanější.
6. Vychladlý
korpus vraťte do čisté dortové formy, případně kolem něj nasaďte dortový ráfek. Navrch rozetřete tvarohový krém a povrch srovnejte stěrkou. Dort dejte nejméně na 4 hodiny do lednice. Pokud vás netlačí čas, nechte ho tam klidně přes noc.
7. Na polevu ohřejte
smetanu téměř k varu, ale nenechte ji opravdu vařit. Odstavte ji a přidejte nalámanou hořkou čokoládu. Chvilku počkejte, asi půl minuty, a potom míchejte, dokud nevznikne hladká lesklá poleva.
8. Lehce zchladlou, ale stále tekutou
čokoládovou polevu nalijte na zatuhlý dort. Formou můžete opatrně klepnout o pracovní desku, povrch se tím srovná. Pak dort vraťte do lednice aspoň na 1 hodinu.
9. Před krájením ho nechte pár minut stát při pokojové teplotě. Nejlépe se krájí nožem namočeným v horké vodě a otřeným do sucha. Podávejte ho dobře vychlazený, ideálně v den dokončení nebo druhý den, kdy už vrstvy pěkně drží. V lednici vydrží bez potíží
2 až 3 dny. Foto: Cooky.cz, Recept na Míša dort : nadýchaný, svěží a snadný na přípravu Rady maminky hospodyňky k přípravě domácího Míša dortu
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková