Nejpřehlíženější český film roku je konečně online. Poberta nabízí komedii z šílených časů

Na platformu CANAL+ dorazil v pátek 30. října jeden z nejzábavnějších českých filmů tohoto roku, skvělý Poberta. Sebevědomý mix různorodých žánrů od režiséra Ondřeje Hudečky nabízí skvěle napsanou i zahranou satiru z covidových časů a působí v tuzemské žánrové konkurenci osvěžujícím dojmem.
Zlodějíček Lupyn (Matyáš Řezníček) se vrací z vězení do rodné Strážnice, kde chce sekat latinu a už se nenamočit do dalšího průseru. Svět je ale proti němu. Nejdříve nemůže kvůli svému záznamu v rejstříku sehnat práci, a když už se zadaří, nastane covidová pandemie, během níž se veškeré podniky v okolí ocitnou ve finančním ohrožení. Jenže právě Lupyn je může díky svým zlodějským vlohám zachránit. Společně se svou partou kamarádů začne vykrádat tamní podniky, čímž jejich majitelům paradoxně pomáhá. Ti totiž od pojišťovny následně dostanou obří kompenzaci a jejich živobytí je zachráněno. Jeho činy sice dělají radost místním podnikatelům, už menší ale tamnímu lichváři Asasínovi (Stanislav Majer).
Poberta se tak vrací do šílených covidových časů, které by sice řada režisérů jistě proměnila v silné drama, Hudeček je však naopak proměnil v zábavnou žánrovou hříčku, která si dělá z šílených dob plných protichůdných restrikcí a měnících se ministrů zdravotnictví správnou legraci. Snímek ale není pouze vtipnou satirou a komedií plnou autentických hlášek, režisér si totiž hraje také s prvky heist filmů či dokonce westernu, zároveň umí skvěle vybalancovat humornou a dramatickou formu snímku.
Scénář totiž nabízí hezky nečernobílé a uvěřitelné postavy, které chtějí v těžkých časech zkrátka jen přežít, zároveň si dělá legraci z klasického češství a vyčůraných i nepřejících lidiček. Výsledkem je osvěžující a skvěle zrežírovaná jízda, v níž doposud dokumentární tvůrce Ondřej Hudeček (má na kontě i fantastické Pásky z Nagana) prokazuje cit pro skvěle napsané postavy, parádní hlášky a nadprůměrné filmařské řemeslo, které strká do kapsy většinu tuzemské produkce. A navíc je podpořen hezky sehraným obsazením v čele s Řezníčkem, Denisou Barešovou, záporákem Majerem a neodolatelným blbem v podání Václava Neužila.
V kinech ovšem snímek i přes své vysoké kvality neobstál. Poberta kinosály prošuměl a dalo mu šanci pouhých 18 tisíc diváků. V redakci proto doufáme, že na kanálu či platformě CANAL+ si konečně Poberta získá odpovídající počet fanoušků.
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Zdroj: CANAL+, Kinobox