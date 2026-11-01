Jeden den bez masa není trest. 7 večeří, u kterých nebudeš čekat, kde je ten steak

1. Pečený květák s hummusem a křupavou cizrnou
Květák nakrájej na větší růžičky, promíchej s olejem, římským kmínem, uzenou paprikou a solí a upeč do výrazně zlatých okrajů. Na talíř rozetři pořádnou vrstvu hummusu, přidej květák a cizrnu opečenou dokřupava.
Navrch citron, bylinky a trochu chilli. Jestli máš doma tahini, můžeš ho naředit citronem a vodou a přidat jako omáčku. Tady žádný „náhradní steak“ nepotřebuješ. Květák může být prostě květák a pořád fungovat jako večeře.
2. Krémové těstoviny s houbami, které nepotřebují smetanu
Houby opeč opravdu dohněda, ne jen do stavu smutného vařeného žampionu. Přidej česnek, tymián a trochu vody z těstovin.
Krém vytvoříš rozmixováním bílých fazolí s trochou rostlinného nápoje, olivovým olejem a citronem. Omáčka díky nim získá tělo a fazole zároveň přidají jídlu něco podstatnějšího než jen sacharidy. Promíchej s těstovinami a houbami a navrch dej pepř a petržel.
3. Červené čočkové kari, které zachrání i prázdnou lednici
Cibule, česnek, zázvor, kari nebo garam masala, plechovka rajčat, červená čočka a kokosové mléko. To je skoro celý plán.
Červená čočka se rozvaří rychle a sama kari zahustí. Na konci přidej citron nebo limetu, protože hutná kokosová omáčka trochu kyselosti potřebuje. Podávej s rýží, plackou nebo klidně samotné. Druhý den bývá ještě lepší, což je vlastnost, kterou u nedělního vaření oceňujeme.
4. Fazolové tacos, která nepotřebují falešné mleté maso
Černé nebo červené fazole opeč s cibulí, chilli, římským kmínem a trochou rajčat. Část můžeš rozmáčknout, aby vznikla hutnější směs.
Do tortilly dej fazole, avokádo, rajčata, koriandr a nakládanou červenou cibuli. Pokud chceš krémovou omáčku, rozmixuj kešu nebo použij neslazený rostlinný jogurt s limetou. Jídlo má být výrazné, kyselé, pikantní a křupavé. Pak nikdo neřeší, co v něm chybí.
5. Pečený batát plněný čočkou a tahini
Batát nech v troubě opravdu změknout. Rozřízni ho a naplň čočkou ochucenou citronem, petrželkou, solí a pepřem.
Přidej tahini omáčku, trochu rukoly a něco křupavého – dýňová semínka, ořechy nebo praženou cizrnu. Je to jedno z jídel, která vypadají jako „zdravá miska“, dokud do nich nezajedeš lžící a nezjistíš, že pečený batát a tahini jsou velmi slušný comfort food.
6. Tofu, které má křupavé okraje a nějaký názor
Tofu má špatnou pověst hlavně proto, že jsme po něm dlouho chtěli, aby chutnalo samo od sebe.
Osuš ho, nakrájej na kostky, lehce obal ve škrobu a opeč nebo upeč dozlatova. Pak ho promíchej s omáčkou ze sójové omáčky, zázvoru, česneku, chilli a trochy javorového sirupu nebo cukru. Přidej brokolici, rýži a sezam. A najednou už tofu nemusíš nikomu obhajovat.
7. Hustá fazolová polévka s rajčaty a chlebem
Na olivovém oleji opeč cibuli, mrkev a česnek, přidej rajčata, bílé fazole, zeleninový vývar a bylinky. Část fazolí rozmačkej, aby byla polévka hustší.
Na konci do ní můžeš přidat kapustu nebo špenát. Vedle dej pořádný krajíc opečeného chleba potřeného česnekem. Tohle je přesně ten typ listopadové večeře, kdy přestaneš přemýšlet, jestli jíš vegansky, a začneš přemýšlet, jestli je ještě chleba.
Jeden veganský den a veganská strava nejsou totéž
World Vegan Day vznikl v roce 1994 při 50. výročí britské Vegan Society a dnes otevírá celý World Vegan Month. Pokud si ale dáš jednu rostlinnou večeři, nepotřebuješ kvůli tomu řešit suplementaci a dlouhodobý jídelníček.
Jestli bys naopak chtěla přejít na veganskou stravu dlouhodobě, je dobré už přemýšlet systematičtěji. Pestrý jídelníček má obsahovat zdroje bílkovin, jako jsou luštěniny, tofu, ořechy a semena, a je potřeba věnovat pozornost mimo jiné vitaminu B12, jódu, vápníku, vitaminu D a železu.
Ale dnešní úkol je podstatně jednodušší: uvařit jednu opravdu dobrou večeři bez masa a zjistit, jestli ti něco skutečně chybí.
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Zdroje: The Vegan Society – World Vegan Month [1], The Vegan Society – World Vegan Day [2], NHS – The vegan diet [3]. . img ai generated