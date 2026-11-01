Adolf Hitler mohl přijít o život již v roce 1944: Zradu plánovali i vojáci z německé strany, poté přišla operace Valkýra

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Adolf Hitler mohl přijít o život již v roce 1944: Zradu plánovali i vojáci z německé strany, poté přišla operace ValkýraPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ideály tehdejšího říšského vůdce Adolfa Hitlera byly v očích mnohých značně nepopulární. Není proto divu, že hodně lidí si přálo jeho smrt. Operace Valkýra sjednotila civilisty s vojáky, dopadla však pro všechny zúčastněné hodně špatně.
Adolf Hitler mohl přijít o život již v roce 1944: Zradu plánovali i vojáci z německé strany, poté přišla operace ValkýraZdroj: Bundesarchiv, Bild 183-S33882 / Depositphotos
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 01.11.2026 09:30
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