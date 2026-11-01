Příští týden v seriálu Ulice: Soňa rozjíždí intriky, snaha o zažehnání konfliktu a obavy z rodinného prokletí

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Příští týden v seriálu Ulice slibuje mimořádně vypjaté momenty. Snaha o záchranu vztahu naráží na velkou bolest, politické zákulisí ovlivňuje další intrikářská hra a jeden z obyvatel neuváženě odhalí cizí soukromí. Na scénu se vracejí i rodinné obavy z opakování náročné minulosti, když do života dospívající dcery zasahují stíny dávného rodinného příběhu. Pondělní prozrazení cizího tajemství
Školník Kaštan opakovaně doplácí na svou mírně proříznutou pusu, a tentokrát to bude mít poměrně hořké následky. Ve snaze poradit svěřil Michalovi citlivou informaci o Františce a absolutně nedomyslel dosah svého jednání. O rozpletení situace se vzápětí snaží Magda s Otou Puklickým, kterým se postupně podaří složit kousky zamotaného případu dohromady. Jedna věc je ale rozluštění konfliktu a druhá připravenost uražené Františky vůbec slyšet jakékoliv omluvy. Lauru si už zaškatulkovala a nehodlá na tom nic měnit.
Úterní obavy z rodinného prokletí
Naty roste a mění se v samostatnou slečnu s vlastními představami o fungování světa. Její babička tuto proměnu sleduje doslova se staženým hrdlem a děsí se možné budoucnosti. Vzpomínky se jí neustále vracejí k její dceři Kamile, která si v podobném věku prožila obrovské trauma a po těžkých časech musela vychovávat malé dítě zcela sama. Dospívající Natálie se brzy bude muset popasovat s vlastním osudem a obavami o rodinné prokletí.
Středeční boj o poslední šanci
Patrik se zarputile odmítá vzdát šance na záchranu vztahu a nechce přijít o Veroniku. Neustále si udržuje naději, že se mu podaří smazat stopy po dřívější nevěře. Po dalším velmi ostrém konfliktu dochází oběma partnerům síly. Vyčerpaná Veronika konečně hledá porozumění a radu u své nejbližší kamarádky Blanky. Také Patrik nutně potřebuje mluvit s někým nezaujatým a nachází spřízněnou duši pro dlouhé hovory v Luďkovi.
Čtvrteční riskantní politická hra
Soňa vnímá Mastného jako extrémně silného mocenského protivníka v bitvě o politický vliv. Rozhodne se zariskovat a začne tajně přetahovat jednotlivé členy hnutí Za lepší Křečovice pod svá křídla. Starý politický lišák její postranní kroky odhalí nesmírně rychle. V úzkých se proto Soňa obrátí s žádostí o pomoc zpět na Jirku Hložánka. Množí se ovšem pochybnosti, zda jí on po předchozích zkušenostech dokáže vůbec ještě nabídnout záchrannou ruku a zda je ona ochotná ustoupit svým požadavkům.
Páteční milostné pochybnosti
Románek Matouše se Žofkou působí na první pohled takřka bezchybně. Matouše ale v nitru sžírají velké pochybnosti o dlouhodobém fungování. Nedokáže zcela vypustit z hlavy výrazný věkový rozdíl, který mezi partnery leží. Jeho klidu nepřidává ani fakt, že Žofka dál sdílí domácnost se svým bývalým.
Seriál
sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).