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V polských Tatrách se koupe v termální vodě až o 38 stupních. Nový venkovní bazén láká i na zimní návštěvu

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V horské obci Bialka Tatrzańska na jihu Polska mohou návštěvníci využívat venkovní termální bazény s vodou o teplotě přibližně 34 až 38 stupňů Celsia i během chladnějších měsíců. Místní areál Terma Bania rozšířil rodinnou část o nový prostorný venkovní bazén, který doplňuje kryté vodní atrakce a relaxační prostory. Výlet do termálů lze spojit s lyžováním na nedalekých svazích nebo s poznáváním polských Tater. Ceny vstupného se však výrazně mění podle času příchodu, vybrané zóny a způsobu nákupu, takže při výběru záleží na více okolnostech než jen na počtu hodin.
Polské lázně, které jsou vhodné na jaře i v zimě.

Polské lázně, které jsou vhodné na jaře i v zimě.

Zdroj: Redakce
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 10:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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