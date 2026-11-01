V polských Tatrách se koupe v termální vodě až o 38 stupních. Nový venkovní bazén láká i na zimní návštěvu

Bialka Tatrzańska patří mezi známá horská střediska v oblasti Podhalí a její termály využívají geotermální vodu přiváděnou z hloubky. Díky tomu nemusí být venkovní koupání omezeno pouze na léto, naopak v zimě patří k nejvyhledávanějším zážitkům. Návštěvníci mohou sedět v teplé vodě, zatímco se nad okolními svahy drží sníh a vzduch je výrazně chladnější než v bazénu. V areálu jsou oddělené části určené především rodinám, klidnému odpočinku a saunování. Právě rozdíly mezi těmito zónami rozhodují o ceně i charakteru pobytu.
Rodinná část má vodní atrakce i nový venkovní bazén
Zóna zábavy zahrnuje vnitřní a venkovní bazény, vodní skluzavky, umělé vlny, gejzíry, vodopádové prvky i menší prostory pro děti. Provozovatel uvádí vodu o teplotě 34 až 38 stupňů a několik celoročně využitelných skluzavek s celkovou délkou přes 300 metrů. Součástí nabídky jsou také dvě vířivky se surovou sirnou geotermální vodou přibližně o 37 stupních. Nový venkovní bazén rozšiřuje možnosti koupání přímo v rodinné zóně, takže návštěvníci nemusejí kvůli pobytu pod otevřeným nebem nutně přecházet do klidnější části komplexu.
Zóna relaxace se více zaměřuje na vodní masáže, vířivky, lehátka ve vodě, protiproudy a méně rušné prostředí. Samostatnou část tvoří saunový svět, pro který mohou platit odlišné vstupenky a pravidla. Kdo plánuje pobyt s menšími dětmi, měl by před nákupem zkontrolovat, zda vybraný lístek zahrnuje pouze rodinnou zónu, nebo také relaxační část. Ani delší časový limit totiž sám o sobě neznamená neomezený přístup do všech placených prostor.
Ranní a odpolední vstupné může ušetřit desítky zlotých
V aktuální nabídce na podzim 2026 stojí zvýhodněná dvouhodinová ranní vstupenka pro dospělého při online nákupu od 67 zlotých. Podmínkou je vstup před 10. hodinou a lístek zahrnuje zónu zábavy i relaxace. Dětská ranní varianta začíná online na 57 zlotých, zatímco při nákupu na pokladně jsou ceny podle dne vyšší. Odpolední nabídka umožňuje příchod po 16. hodině a pobyt až šest hodin, přičemž online dospělá vstupenka začíná na 77 zlotých. Na pokladně se cena této varianty pohybuje podle pracovního dne nebo víkendu mezi 99 a 109 zlotými.
Pokud rodina plánuje jen zónu zábavy, může volit standardní vstup na dvě a půl hodiny, který pro dospělého stojí na pokladně 89 zlotých od pondělí do čtvrtka a 99 zlotých od pátku do neděle. Online cena začíná níže, konkrétně od 73 zlotých, ale mění se podle nabídky. Pro rodiny existují také balíčky na tři a půl hodiny. Například varianta pro dva dospělé a jedno dítě do třinácti let začíná online na 199 zlotých, na pokladně stojí 239 zlotých. U dvou dospělých a dvou dětí začíná online cena na 229 zlotých a na pokladně činí 278 zlotých. Pro konkrétní termín je proto vhodné porovnat rezervaci předem s nákupem na místě.
Lyže přes den, termální voda večer
Poloha lázní umožňuje přirozeně propojit zimní sport s večerním koupáním. Přímo nad obcí se rozkládá lyžařský areál Kotelnica Białczańska se sjezdovkami různé obtížnosti a zázemím pro rodiny. Po návratu ze svahu může následovat několik hodin v termálních bazénech, což je pro mnohé návštěvníky příjemnější než další sportovní program. Víkendový plán může počítat se sobotním lyžováním a večerní návštěvou termálů, neděli pak vyhradit krátkému výletu, odpočinku nebo další části horského pobytu. Po delší námaze je ovšem rozumné nepřehánět délku pobytu v horké vodě a dopřát tělu přestávky.
Nedaleká Bukowina Tatrzańska nabízí horskou atmosféru a výhledy do krajiny, větší Zakopané zase promenádu, restaurace a přístup k oblíbeným horským trasám. Zajímavým výletem mimo hlavní lyžařská střediska je také hrad Niedzica u přehradní nádrže Czorsztyn. Ubytování v oblasti sahá od soukromých pokojů přes rodinné penziony až po hotely s wellness, některé leží přímo u sjezdovek.
Jeden z penzionů v Bialce Tatrzańské například pro podzim 2026 nabízí pobyt se snídaní od 169 zlotých za dospělého na noc, s výjimkami ve vybraných říjnových a listopadových termínech. Jiný penzion poblíž termálů uvádí podzimní balíček se snídaní a návazností na lázeňský areál od 155 zlotých za osobu a noc, při pobytu alespoň na dvě noci. Při rezervaci je užitečné srovnat cenu za noc, dostupnost parkování, vzdálenost od lyžařských vleků a to, zda balíček obsahuje termální vstup. V hlavních zimních termínech se tyto podmínky mohou výrazně lišit.
autorský text, vlastní průzkum