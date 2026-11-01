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Já to tedy beru, šéfe...: Tajná přezdívka, Sobotova omluvenka od rodičů a přivolaný infarkt

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Během natáčení komedie Já to tedy beru, šéfe…! dostal režisér Schulhoff infarkt. Herec Luděk Sobota kvůli němu cítil obrovské výčitky.
Já to tedy beru, šéfe…!

Já to tedy beru, šéfe…!

Zdroj: FOTO:Karel Ješátko/Vladimír Souček, distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 10:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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