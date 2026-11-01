Já to tedy beru, šéfe...: Tajná přezdívka, Sobotova omluvenka od rodičů a přivolaný infarkt

Já to tedy beru, šéfe…!, FOTO: Karel Ješátko/Vladimír Souček, distr. TV Nova Já to tedy beru, šéfe…!, FOTO: Karel Ješátko/Vladimír Souček, distr. TV Nova Já to tedy beru, šéfe…!, FOTO: Karel Ješátko/Vladimír Souček, distr. TV Nova Já to tedy beru, šéfe…!, FOTO: Karel Ješátko/Vladimír Souček, distr. TV Nova
V satirické komedii Já to tedy beru, šéfe…! z roku 1977 uplatnili Luděk Sobota a Petr Nárožný svůj typický herecký projev, do plného smíchu jim ale na place nebylo. Svérázné duo totiž u režiséra narazilo na tuhý odpor k vlastní improvizaci, což vedlo ke zbytečným stresům. Atmosféra zhoustla natolik, že během práce zažil režisér Petr Schulhoff infarkt. Náboráři vydírají cizí nevěrníky
Pracovníci státního podniku Pragokov Láďa Pitras (Luděk Sobota) a Oto Vacák (Petr Nárožný) založí vlastní Výzkumné oddělení náboru pracovních sil. Pro získání nedostatkových dělníků, jako jsou svářeči či jeřábníci, začnou využívat rafinované metody hraničící se špionáží a kriminálním vydíráním. Cíleně pátrají po intimních tajemstvích vyhlédnutých obětí a zneužívají manželskou žárlivost, aby je přetáhli k sobě. Hra s cizí nevěrou se jim ale začne rychle mstít. Pitras kvůli mladé kolegyni nechtěně vyprovokuje žárlivost u své vlastní manželky Renáty (Iva Janžurová) a na klidného Vacáka nebezpečně zacílí svérázná jeřábnice ze Slovenska.
Schulhoff přistupoval k natáčení s naprostou akurátností, což nevyhovovalo oběma hlavním hvězdám. Petr Nárožný a Luděk Sobota, známí svou schopností tvořit vtipy za pochodu, pociťovali silné omezení. Režisér jim improvizaci totiž striktně zakazoval. Herci kvůli tomu začali používat pro Schulhoffa, v překladu jeho německého jména, tajnou přezdívku „Školní dvůr“.
Zrušená nemoc, infarkt a ošizení slovenští diváci
Atmosféra na place zhoustla do takové míry, že ze stresu pramenící nechuť k práci donutila hypochondrického Sobotu k malé lsti. Herec doma prohlásil, že se cítí špatně, jakoby se o něj pokoušel infarkt, a poprosil rodiče, aby ho na druhý den u filmařů omluvili. Režisér ho dorazil brzy ráno vzbudit s tím, ať odpočívá, že štáb bez problémů počká. Jenže infarkt vzápětí skutečně udeřil a postihl právě Schulhoffa. Sobotu následně dlouho trápilo černé svědomí, protože měl pocit, že nemoc na režiséra svou vymyšlenou výmluvou přivolal.
Problémy se nevyhnuly ani ženským hvězdám. Představitelka Květy, herečka Míla Myslíková, onemocněla před dokončením postsynchronů. Tvůrci proto využili Miriam Kantorkovou, jež Myslíkovou při hovoru na schodech s Renátou kompletně nadabovala a promluvila jejím hlasem.
Celý filmový štáb se navíc ani na minutu nepodíval mimo hlavní město. Scény odehrávající se ve slovenském Popradu natočili pražští filmaři potichu přímo v Kyjích. Kde se děj přesunul na ředitelství domovského Pragokovu, štáb reálně postával u tehdejší firmy ZPA Košíře.
Drobný hold mistrovi krimi
Když Pitras pronese k Vacákovi radu spojenou se jménem Vacátko, mrká komedie na slavného policejního radu z diváckého hitu Hříšní lidé města pražského v podání Jaroslava Marvana. Sám Oto Vacák zase zmiňuje ve scéně s manželkou klasika. Brání se, proč do hovoru o Filipovi, jehož je důležité mít, tahá literáty. Replikou přímo odkázal na divadelní hru irského spisovatele Oscara Wildea Jak je důležité míti Filipa z roku 1895. Výtvarnou stránku úvodních titulků obstaral Stanislav Holý.
Československou komedii Já to tedy beru, šéfe…! odvysílá stanice Nova v neděli 1. listopadu v 11:40.
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