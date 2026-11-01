Mladé víno, kaštany a horské toulky: Zjistěte, kam se vydat za podzimní tváří italských Dolomit

Törggelen: Slavnost, které místní přezdívají „páté roční období”
Jedním z hlavních důvodů, proč se do okolí Brixenu vydat právě na podzim, je Törggelen. Tato jihotyrolská tradice je spojená s koncem sklizně, setkáváním a oslavou úrody. Místní i návštěvníci se při ní vydávají do tradičních selských hospod a vinařství, kde společně ochutnávají mladé víno a speciality připravované z lokálních surovin. Törggelen obvykle trvá až do konce listopadu a nabízí příležitost poznat zdejší gastronomii i způsob života.
Pokud rádi objevujete regionální kuchyni, můžete ochutnat například domácí klobásy, jihotyrolské plněné těstoviny Schlutzkrapfen, pečené kaštany nebo sladké koblihy zvané krapfen. Právě spojení dobrého jídla, vína a podzimních procházek dělá z Törggelen zážitek, který stojí za to zařadit do itineráře.
Klausen: Malebné městečko s klášterem na skalním návrší
Jedním z míst, která byste při návštěvě okolí Brixenu neměli minout, je historické městečko Klausen. Jeho centrum tvoří úzké uličky a starobylé domy, nad kterými se zvedá horské panorama. Při procházce můžete objevovat historickou architekturu, zastavit se v některé z místních restaurací nebo ochutnat vína z okolních vinic.
Výraznou dominantou městečka je klášter Säben, který se tyčí na skalnatém návrší nad Klausenem. Jde o významné poutní místo, ke kterému vede pěší cesta z historického centra. Výstup nabízí nejen možnost poznat jednu z nejvýraznějších historických památek regionu, ale také výhledy na údolí řeky Eisack a okolní hory.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: OPRAVDU TAJEMNÁ PODZIMNÍ ATMOSFÉRA: UDĚLEJTE SI NA HALLOWEEN VÝLET ZA ZŘÍCENINAMI Foto: Unsplash Keschtnweg: Stezka mezi vinicemi, loukami a kaštanovými háji
Podzimní atmosféru Jižního Tyrolska si můžete vychutnat také při výletu po Keschtnweg, známé jako kaštanová stezka. Trasa měří přibližně 90 kilometrů a vede od okolí Brixenu směrem k Terlanu. Prochází krajinou, která je pro tuto část regionu typická: střídají se zde vinice, louky, kaštanové háje i tradiční jihotyrolské usedlosti.
Nemusíte přitom absolvovat celou trasu. Keschtnweg je rozdělena do několika etap, takže si můžete vybrat jen úsek odpovídající vaší kondici a časovým možnostem. Právě na podzim, kdy se listy kaštanovníků zbarvují do teplých odstínů a v místních hospodách vrcholí sezóna Törggelen, patří tato stezka k nejzajímavějším způsobům, jak poznat zdejší krajinu.
Brixen: Historické město, které má pro české turisty zvláštní význam
Další zastávkou může být samotný Brixen, jedno z nejstarších měst Jižního Tyrolska. Jeho historické centrum láká k poklidným procházkám mezi podloubími, měšťanskými domy a historickými památkami. Navštívit můžete například katedrálu Nanebevzetí Panny Marie nebo přilehlé nádvoří s freskami. Atmosféru města dotvářejí kavárny, restaurace a obchody, které propojují alpskou tradici s italským životním stylem.
Brixen má navíc zvláštní význam také pro české návštěvníky. V 19. století zde totiž pobýval Karel Havlíček Borovský, kterého rakouská vláda v roce 1851 deportovala do vyhnanství. Básník a novinář zde žil až do roku 1855 se svou rodinou. Dům, ve kterém pobýval, dodnes připomíná pamětní deska. Pokud vás zajímá česká historie, můžete se při procházce městem vydat právě k této připomínce jeho nuceného pobytu.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: NA JEDNOM POBÝVAL ČAPEK, NA DALŠÍM VZNIKLA SLOVANSKÁ EPOPEJ: 10 ČESKÝCH ZÁMKŮ, KTERÉ MAJÍ CO NABÍDNOUT Foto: Unsplash Natz-Schabs: Procházky jabloňovými sady a ochutnávky regionálních produktů
Jižní Tyrolsko není pouze krajinou hor a vinic. K jeho charakteru neodmyslitelně patří také pěstování jablek. Oblast Natz-Schabs se rozkládá na slunné náhorní plošině nedaleko Brixenu a je známá rozsáhlými jabloňovými sady. Na podzim zde můžete obdivovat krajinu plnou dozrávajících jablek a vydat se na procházku mezi jednotlivými sady.
Zemědělská tradice se promítá také do místní gastronomie. Kromě jablek a hroznového moštu stojí za ochutnání regionální sýry, uzeniny nebo destiláty. Natz-Schabs tak představuje příjemnou alternativu k horským túrám a historickým městečkům a ukazuje další podobu jihotyrolské krajiny.
Gitschberg Jochtal a Plose: Horská turistika s výhledy na Dolomity
Podzimní návštěva okolí Brixenu nemusí znamenat jen procházky mezi vinicemi a historickými uličkami. Milovníci hor se mohou vydat také do oblastí Gitschberg Jochtal a Plose, které nabízejí řadu možností pro pěší turistiku.
Plose se nachází přímo nad Brixenem a patří k oblíbeným výletním cílům. Z města se můžete dostat k dolní stanici lanovky, která vás vyveze do vyšších poloh. Odtud vedou turistické trasy s výhledy na okolní horské masivy. Oblast Gitschberg Jochtal zase láká na panoramatické túry a výlety k pěti výrazným vrcholům, které jsou známé pod označením Velká pětka.
Před cestou si ale ověřte aktuální provoz lanovek a podmínky na turistických trasách. Na podzim se mohou jejich provozní režimy oproti letní sezóně měnit a ve vyšších polohách už se může objevit sníh.
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Cesta autem z Prahy do Brixenu trvá přibližně šest až sedm hodin v závislosti na zvolené trase a dopravní situaci. Auto ale nemusí být jediným způsobem, jak region poznávat. Brixen, Klausen i Natz-Schabs jsou propojené veřejnou dopravou, takže se mezi nimi můžete pohybovat také autobusy a regionálními vlaky.
Praktickým pomocníkem může být Brixen Südtirol Guest Pass, který získáte při pobytu v zapojených ubytovacích zařízeních. Karta zahrnuje využívání veřejné dopravy v Jižním Tyrolsku, zejména regionálních vlaků a autobusů. Podle konkrétních podmínek a aktuální nabídky mohou být její součástí také vybrané lanovky, vstupy do muzeí nebo další turistické výhody. Před cestou si proto ověřte, co přesně váš Guest Pass zahrnuje.
Tip: Na italské Dolomity nedá dopustit ani Eliška Janouš (@timetofit), influencerka a nadšená cestovatelka. Na svém instagramovém profilu pravidelně sdílí zážitky z cest a tipy pro své sledující. Pokud hledáte další inspiraci pro objevování Dolomit, můžete se podívat také na její příspěvky.
Italské Dolomity mají na podzim úplně jinou tvář než v zimě. Místo zasněžených sjezdovek vás čekají procházky mezi vinicemi a kaštanovými háji, historická městečka i gastronomické tradice, které jsou pro Jižní Tyrolsko typické. Zatímco Klausen a Brixen lákají na historii a architekturu, Keschtnweg nabízí možnost poznat zdejší krajinu pěšky a Natz-Schabs připomíná význam místního sadařství. Pokud dáváte přednost horským
výletům, můžete zamířit na Plose nebo do oblasti Gitschberg Jochtal. Ať už si vyberete jakýkoliv program, podzimní návštěva okolí Brixenu vám ukáže Dolomity z trochu jiné perspektivy. Zdroje: Tiskové materiály, gitchberg-jochtal.com, brixen.org