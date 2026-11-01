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Mladé víno, kaštany a horské toulky: Zjistěte, kam se vydat za podzimní tváří italských Dolomit

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Když se řekne italské Dolomity, možná si okamžitě představíte zasněžené sjezdovky. Jenže tato oblast má své kouzlo i na podzim, kdy se horské svahy zbarvují do pestrých odstínů a místní usedají k prostřeným stolům s mladým vínem, pečenými kaštany a tradičními specialitami. V jihotyrolském regionu Br
Mladé víno, kaštany a horské toulky: Zjistěte, kam se vydat za podzimní tváří italských Dolomit

Mladé víno, kaštany a horské toulky: Zjistěte, kam se vydat za podzimní tváří italských Dolomit

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.11.2026 09:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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