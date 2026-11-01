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Poctivá houbová polévka z hřibů: Světlá jíška a kapka octa dělají divy

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Dennívýzva
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Stačí dobré houby, pár brambor, trochu másla a člověk má na stole talíř, který voní lesem i starou kuchyní zároveň. Tahle verze stojí na hřibu smrkovém, světlé jíšce a malé kapce octa, která ji vytáhne, ale nesmí ji přebít.
Houbová polévka

Houbová polévka

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Když houby, tak rovnou poctivě: Houbová polévka s plnou chutí a vůní, co postaví na nohy i v sychravém dni
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.11.2026 09:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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