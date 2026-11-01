Poctivá houbová polévka z hřibů: Světlá jíška a kapka octa dělají divy

Stačí dobré houby, pár brambor, trochu másla a člověk má na stole talíř, který voní lesem i starou kuchyní zároveň. Tahle verze stojí na hřibu smrkovém, světlé jíšce a malé kapce octa, která ji vytáhne, ale nesmí ji přebít.
Základ je vlastně dost klasický, takový, jaký se u
houbových vrací pořád: polévek brambory, cibule, máslo, vývar, někdy trocha kořenové zeleniny a ke konci smetana. Někdo přidává bobkový list a nové koření, jiný nedá dopustit jen na kmín a pepř. Tady jsem nechala recept schválně střídmější, aby byl cítit hřib smrkový. Máte-li doma menší řízečky z hřibu smrkového, klidně je použijte. V polévce se chovají dobře, drží tvar a nezmizí v ní na kaši.
Jedna drobnost se ale vyplatí pohlídat. Když vaříte ze , vodu po namáčení nevylévejte, pokud v ní tedy nezůstal písek, jehličí nebo něco podobného. Bývá v ní spousta chuti, někdy až překvapivě. A jíška? Ta má zůstat sušených hub světlá. Žádné dlouhé restování dohněda, žádná mouka chycená na dně. Máslo, hladká mouka, krátce promíchat, zalít a poctivě rozmíchat. Houbová polévka nemá být těžká omáčka převlečená za polévku. Má zasytit, ale pořád v ní má zůstat ten lesní tón.
Kdo chce polévku vydatnější, přidá trochu
mrkve a petržele, jak se to v domácích receptech dělává běžně. Pokud mají houby zůstat úplně vepředu, stačí brambory a pažitka. Ani jedna cesta není špatně. Já většinou dávám malou hrst kořenové zeleniny, protože polévku zakulatí, ale houbám přitom neleze do řeči. Recept na poctivou houbovou polévku z hřibů
Doba přípravy: 50 minut Co potřebujeme 2 hrsti sušených řízečků z hřibu smrkového nebo 300 g čerstvých hřibů smrkových 4 střední brambory 1 ks cibule 1 menší mrkev 1 menší kus petržele 1 l zeleninového nebo kuřecího vývaru 150 ml smetany ke šlehání nebo na vaření
Na světlou jíšku a dochucení: 30 g másla 1 vrchovatá lžíce hladké mouky 1 lžička kmínu 1 lžička octa podle chuti sůl podle chuti mletý pepř 1 menší hrst nasekané pažitky Foto: Cooky.cz, Když houby, tak rovnou poctivě: Houbová polévka s plnou chutí a vůní, co postaví na nohy i v sychravém dni Postup přípravy vydatné hříbkové polévky
1. Pokud používáte
sušené hřiby smrkové, zalijte je vlažnou vodou a nechte aspoň 20 minut nabobtnat. Vodu pak slijte stranou, nejlépe pomalu, aby případný písek zůstal na dně nádoby.
2. Na
másle nechte zesklovatět najemno nakrájenou cibuli. Přidejte kmín, pak houby a nechte je 3 až 5 minut rozvonět. V téhle chvíli už většinou začne být jasné, jestli byly houby dobré.
3. Přisypte
brambory nakrájené na menší kostky, k nim mrkev a petržel. Zalijte vývarem a podle chuti přidejte i trochu scezené vody z hub, zhruba 100 až 150 ml. Vařte mírně asi 20 minut, dokud zelenina nezměkne.
4. V menším rendlíku připravte
světlou jíšku: rozpusťte máslo, přisypte hladkou mouku a krátce míchejte, asi 1 minutu. Nesmí ztmavnout. Potom ji rozmíchejte s trochou horké polévky, aby se po přidání do hrnce netvořily hrudky.
5. Jíšku vlijte zpátky do hrnce a polévku ještě zhruba
10 minut provařte. Občas promíchejte ode dna. Tady se dost rychle ukáže, jestli mouky nebyla příliš velká lžíce.
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6. Nakonec přilijte
smetanu, dochuťte solí, pepřem a octem. Ocet dávejte po malých dávkách, klidně na dvakrát. Má chuť srovnat, ne proměnit polévku v kyselou.
7. Před podáváním posypte polévku
pažitkou. Máte-li pár minut navíc, nechte ji po dovaření ještě 5 minut stát pod pokličkou. Chuť se trochu usadí a v talíři je to znát.
TIP: U čerstvých hřibů smrkových si schovejte několik pěkných plátků stranou, opečte je na másle a dejte až navrch do talíře. Práce navíc je to malá, ale polévka díky tomu působí o kus líp. Foto: Cooky.cz, Když houby, tak rovnou poctivě: Houbová polévka s plnou chutí a vůní, co postaví na nohy i v sychravém dni Čerstvé, nebo sušené houby?
Obě možnosti mají smysl.
Sušené houby přinesou silnější, koncentrovanější chuť a v zimě bývají často nejspolehlivější zásobou. I proto tolik domácích receptů stojí jen na hrsti sušených hřibů, vodě z namáčení a bramborách. Jednoduché, ale rozhodně ne slabé.
Čerstvé houby udělají polévku jemnější, šťavnatější a lehčí na chuť. Když máte pěkné řízečky z hřibu smrkového, není důvod je automaticky posílat jen do smaženice. V polévce fungují velmi dobře. Jen je nejdřív pečlivě očistěte a krátce orestujte, chuť pak vystoupí mnohem líp než u hub vhozených rovnou do vody.
Dobrá je i kombinace, ke které se doma často vracím: základ ze
sušených hub kvůli síle chuti a navrch pár čerstvých plátků. Polévka pak není mdlá, ale ani tak hutná, že by po ní člověk musel na chvíli odložit lžíci. Často kladené otázky o houbové polévce
Musí v ní být smetana?
Nemusí. Se smetanou bude polévka jemnější a kulatější. Bez ní dejte raději o trochu méně jíšky a nechte víc vyniknout samotné houby.
Dá se udělat bez kořenové zeleniny?
Ano. Stačí brambory, houby, cibule a jíška. Výsledek bude jednodušší a výrazněji houbový.
Proč se dává trochu octa?
Malé množství octa vyrovná smetanu, máslo i zemitou chuť hub. Chce to ale klidnou ruku. Jakmile začne polévka chutnat kysele, napravuje se to špatně.
Jak ji skladovat?
V lednici vydrží přibližně
2 dny. Při ohřívání ji zahřívejte pomalu a nenechte prudce vařit, zvlášť pokud už je v ní smetana.
Hodí se do ní i jiné houby než hřib smrkový?
Ano, bez potíží. Použít se dají hřiby, suchohřiby i směs lesních hub. Hřib smrkový má ale čistou, poctivou chuť, na které tahle konkrétní polévka stojí nejlépe.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková