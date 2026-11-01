Senioři mohou jezdit MHD zdarma. Stejný věk ale v každém městě nestačí, rozdíly jsou extrémní

Při posuzování nároku se zpravidla vychází z věku cestujícího, nikoli z výše jeho penze nebo z toho, zda ještě pracuje. Člověk, který odešel do předčasného důchodu, tak může na bezplatnou městskou dopravu teprve čekat. Naopak zaměstnaný senior může věkovou podmínku splňovat, přestože dál pravidelně dochází do práce. K tomu se přidávají místní tarifní pravidla. Ta určují, zda stačí občanský průkaz, nebo je potřeba také platný časový kupon.
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V Praze rozhoduje také hranice města
Pražská městská doprava je pro cestující od 65 let bezplatná v tarifních pásmech P, 0 a B. Nárok lze prokázat například občanským průkazem nebo cestovním pasem, tedy dokladem, z něhož je zřejmá totožnost a datum narození. Cestující ve věku od 60 do 65 let mají odlišné zvýhodnění, nikoli automaticky stejnou bezplatnou přepravu jako starší skupina. Při plánování cesty je proto podstatný skutečně dosažený věk v den jízdy.
Pražské oprávnění navíc nelze zaměňovat s jízdou zdarma po celém Středočeském kraji. Ve vnějších pásmech integrované dopravy mají senioři od 65 let nárok na zvýhodněné jízdné, ale nejde o totožný režim jako uvnitř metropole. Autobus může během jediné cesty projet bezplatnou i placenou částí. Rozhodující proto není pouze číslo linky nebo skutečnost, že nastupuje na pražské zastávce, nýbrž celá trasa až do cíle.
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Brno a Ostrava mají odlišné podmínky
V Brně se bezplatná přeprava od 70 let vztahuje na zóny 100 a 101. Věk lze doložit průkazem totožnosti, případně dalšími uznávanými doklady nebo bezplatným elektronickým kuponem. Senior tedy nemusí vyřizovat zvláštní kartu jen proto, že dosáhl požadovaného věku, pokud svůj nárok prokáže jiným povoleným způsobem. Stejně jako v Praze však nelze městské zvýhodnění automaticky rozšířit na všechny návazné regionální spoje.
Ostrava nabízí lidem od 65 let bezplatnou 365denní jízdenku pro příslušnou městskou tarifní oblast. Praktický rozdíl spočívá právě v časovém kuponu. Nestačí předpokládat, že jednou vyřízené oprávnění bude platit neomezeně; je nutné sledovat jeho platnost a včas zajistit další období. Bezplatný tarif pro samotnou Ostravu současně neznamená, že je bez úhrady dostupná celá širší oblast označovaná jako Ostrava XXL. Před cestou mimo město je třeba ověřit potřebný doplatek či další jízdenku.
Změna ve Zlíně se týká konkrétního tarifu
Zlín v červnu 2026 oznámil schválení záměru snížit hranici bezplatné přepravy z 80 na 75 let s předpokládaným začátkem od ledna 2027. Zároveň upozornil, že kvůli společnému dopravnímu systému potřebuje změna také souhlas Otrokovic. Takové oznámení není celostátním pravidlem pro všechny seniory a není ani důvodem jezdit podle budoucí úpravy už na podzim. Rozhodující bude tarif účinný v okamžiku konkrétní cesty.
Navržený zlínský režim počítá s prokázáním věku platným průkazem totožnosti bez zvláštní registrace. Pro cestující by tedy znamenal jiné administrativní podmínky než systém založený na ročním nulovém kuponu. Podobné rozdíly bývají zvlášť důležité při návštěvě příbuzných nebo při lázeňském pobytu. Zkušenost z domovského města totiž nemusí platit v místě, kde senior stráví pouze několik dnů a místní dopravou běžně nejezdí.
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Důležité je hlídat aktuální podmínky
Před odjezdem pomůže ověřit tři konkrétní údaje: požadovaný věk, platnost zvýhodnění v cílových zónách a způsob jeho doložení. Samostatně je vhodné zkontrolovat případné zvláštní nebo turistické linky. Pokud je podmínkou elektronický kupon, rozhoduje i jeho aktuální platnost. Neplatný kupon nenahradí vzpomínka na to, že byl před rokem vydán zdarma, a při kontrole nemusí postačovat ani běžná průkazka příjemce důchodu.
Obdobně je nutné rozlišit jednorázovou návštěvu a pravidelné dojíždění. Výhoda vyhrazená určitému časovému kuponu nemusí vzniknout už předložením občanského průkazu. Naopak tam, kde tarif uznává samotný doklad věku, nemá cestující důvod pořizovat zvláštní placenou průkazku jen ze zvyku z jiného města. Rozhodující je přesné znění uznávaných dokladů, nikoli obecné označení seniorská sleva.
Bezplatná přeprava se rovněž nemusí vztahovat na všechno, co si cestující bere s sebou. Pro větší zavazadla, jízdní kola či psa mohou existovat samostatná pravidla a výjimky. Při přestupu z městského autobusu na regionální vlak je proto nutné posoudit oba úseky zvlášť. Právě tak lze předejít situaci, kdy je první část výletu skutečně zdarma, ale za druhou už měl cestující zaplatit.
město Zlín, Plzeň, Praha, průzkum redakce, autorský text