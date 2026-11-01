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Senioři mohou jezdit MHD zdarma. Stejný věk ale v každém městě nestačí, rozdíly jsou extrémní

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Bezplatné cestování městskou dopravou nemá v Česku jednotnou věkovou hranici. V Praze mohou senioři využívat městské spoje zdarma od 65 let, v Brně se stejná výhoda váže až na sedmdesáté narozeniny. Rozdíly se týkají také dokladů a území, na kterém zvýhodnění platí. Samotný nárok na starobní důchod proto ještě neznamená, že jeho příjemce může nastoupit do libovolné tramvaje nebo autobusu bez jízdenky.
Ilustrační obrázek.

Ilustrační obrázek.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 09:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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