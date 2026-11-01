Hladina přehrady Březová na Karlovarsku po deštích pomalu stoupá

Hladina přehrady Březová na Karlovarsku po deštích pomalu stoupáPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hladina přehrady Březová na Karlovarsku po deštích pomalu stoupáZdroj: Povodí Ohře
Článek byl publikován 01.11.2026 11:00
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