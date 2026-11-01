Hasiči byli součástí mezinárodního cvičení. Trénovali nehodu cisterny i pátrání v terénu

Hasiči byli součástí mezinárodního cvičení. Trénovali nehodu cisterny i pátrání v terénuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hasiči byli součástí mezinárodního cvičení. Trénovali nehodu cisterny i pátrání v terénuZdroj: HZS Jihočeského kraje
Článek byl publikován 01.11.2026 10:40
Souboj druhého s předposledním týmem DATART extraligy měl jasného favorita v podobě pražských Lvic. Hráčky...
Jihostroj přijel do Příbrami jako neporažený lídr extraligy a od začátku potvrzoval roli favorita. Po...
Ostrava hostila XII. edukační sympozium Moderní léčba selhání ledvin. Mezi předními českými a zahraničními...
Bývalý kapitán a trenér SK Dynamo České Budějovice Jiří Kladrubský byl hostem nejnovější epizody podcastu...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
- Mladíci na Českokrumlovsku v noci narazili čelně do stromu. Řidiče oživovali
- Volejbalistky Jihostroje statečně vzdorovaly Lvicím, výhra ale míří do Prahy
- Jihostroj v Příbrami neztratil ani jeden set a má pátou výhru v řadě
- Táborská primářka přednášela o sodíku a moderní léčbě ledvin. Zaujala odborníky z Evropy