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Hasiči byli součástí mezinárodního cvičení. Trénovali nehodu cisterny i pátrání v terénu

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Jihočeští hasiči v pátek 16. října absolvovali mezinárodní taktické cvičení, a to v rámci projektu Interreg: FirefightersCoop. Místem konání byla rakouská část Šumavy. Vše se odehrávalo v blízkosti obce Schöneben-Moldaublick.
Hasiči byli součástí mezinárodního cvičení. Trénovali nehodu cisterny i pátrání v terénu

Hasiči byli součástí mezinárodního cvičení. Trénovali nehodu cisterny i pátrání v terénu

Zdroj: HZS Jihočeského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 10:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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