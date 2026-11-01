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Výprask pro Ondřeje Hejmu: Poslal vzkaz z moře plného Rusů a schytal nálož hněvu!

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Hudebník Ondřej Hejma (75) se v poslední době často vyjadřuje k politickému dění a ani tentokrát se neudržel. Ze své dovolené se ozval svým sledujícím a fanouškům a zase to stálo za to. Jeho projev vyvolal pořádnou názorovou bouři.
Ondřej Hejma se neustále rozčiluje kvůli politice

Ondřej Hejma se neustále rozčiluje kvůli politice

Zdroj: herminapress
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 10:06

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