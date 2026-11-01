Výprask pro Ondřeje Hejmu: Poslal vzkaz z moře plného Rusů a schytal nálož hněvu!Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ondřej Hejma se neustále rozčiluje kvůli politiceZdroj: herminapress
Článek byl publikován 01.11.2026 10:06
Jak již informoval Blesk.cz, kolem Radka Kašpárka (44) se po jeho rozvodu znovu rozvířila citlivá rodinná...
Zpěvačka Marta Jandová (52) září na tanečním parketu StarDance, v soukromí ale musela řešit nečekané...
Oblíbený herec Bořivoj Navrátil (†78) působil jako člověk, kterého jen tak něco nerozhodí. Za jeho klidným...
Hudebník a herec Ondřej Brzobohatý (43) po rozpadu manželství s Danielou Písařovicovou (47) rozhodně...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Královna Halloweenu opět nezklamala. Heidi Klum přišla jako useknutá ruka
- Prezident Petr Pavel slaví pětašedesátiny. V říjnu přerušil dovolenou v Maroku a uznal chybu
- Bohuš Matuš zuří. Jeho maminku připravili o 73 tisíc korun, zpěvák promluvil o ponížení
- „Dělají z něj monstrum!“ Kašpárkova první žena se ostře pustila do Andrey a její dcery