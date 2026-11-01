Většina Čechů ukládá mléko v lednici na nejhorší místo. Všude jinde vydrží 2x déle

Dvířka jsou nejteplejší zóna celé lednice
Na obalu čerstvého mléka se obvykle doporučuje skladovat ho při 4 až 8 °C. Teplota v přihrádce ve dveřích se do tohoto rozmezí vejít nemusí. Lucemburská vládní příručka o skladování potravin uvádí, že ve dvířkách bývá 10 až 15 °C, zatímco na prostředních policích je 4 až 5 °C a dole nad zásuvkou na zeleninu kolem 2 °C.
Potíž není jen v samotné teplotě, ale i v jejím kolísání. Jamie Cooper, produktový manažer pro chladničky britské značky Hotpoint, vysvětlil, že mléko ve dveřích zkysne dřív než na prostřední polici, protože ho při každém otevření ovane teplejší vzduch z místnosti. Teplota kolem krabice se tak neustále mění.
Kolik času vám dvířka vezmou, přesně spočítat nejde. Záleží na konkrétním spotřebiči, jeho nastavení i na tom, jak často v kuchyni otevíráte. Pravidlo ale platí jednoduše: čím déle krabice ve dvířkách stojí, tím víc výkyvů zažije.
Výrobci si neodporují tolik, jak se zdá
Kdo hledá odpověď v návodu, může narazit na rady, které se rozcházejí. Bosch ve svém českém přehledu uvádí, že ve dveřích se teplota mění nejméně u zadní stěny přihrádky na lahve, a právě tam mléko doporučuje dát. Liebherr sice řadí dveře mezi nejteplejší místa, běžné pasterované mléko v nich ale připouští. Odborníci Hotpoint i americké firmy GE Appliances naopak radí přestěhovat mléko na police dovnitř, nejlépe dozadu, kde bývá nejchladněji. A lucemburská příručka, která dveřím přisuzuje nejvyšší teploty, zároveň do jejich spodní přihrádky řadí otevřenou lahev čerstvého mléka.
Rozpor zmizí, když se podíváte na dobu skladování. Mléko, které doma zmizí do večera, teplejší přihrádka nestihne poškodit. U zásoby na několik dní už ale dvířka hrají proti vám.
Co ukázala čísla z laboratoří
Jak moc na stupních záleží, spočítali vědci z americké Cornellovy univerzity. Jejich model z roku 2018 počítal s odolnými bakteriemi, které přežijí i pasteraci a v krabici se pomalu množí, dokud mléko nezkazí. Výsledek je výrazný: při 4 °C se za 21 dní zkazilo jen 9 % balení, při 6 °C už 66 %. Studie pracovala s americkým mlékem, čísla proto nelze přenést na českou krabici přesně, trend je ale zřejmý.
Přímo na dvířka se zaměřili vědci z mexického Monterreyského technologického institutu. Ve studii z roku 2021, vydané v časopise Food Engineering Reviews, uložili mléko do prostřední přihrádky ve dveřích lednice nastavené na 5 °C a napodobili běžné domácí otevírání. Závěr: na delší uchování je mléko ve dveřích příliš teplé.
Polští vědci z Univerzity přírodních věd v Lublinu zase sledovali otevřené mléko v domácí lednici. Podle studie z roku 2017 v časopise Mljekarstvo vydrželo pasterované i mikrofiltrované mléko 4 dny, trvanlivé bylo k pití ještě po týdnu. U vlastní krabice se ale řiďte lhůtou z obalu. Trvanlivé mléko Madeta se například může před otevřením skladovat při pokojové teplotě do 24 °C, po otevření patří do lednice a spotřebovat by se mělo do 3 dnů.
Datum na krabici navíc platí pro zavřený obal skladovaný podle pokynů. Ve dvířkách, kde může být i přes 8 °C, tato podmínka nemusí být splněna. U označení „Minimální trvanlivost do“ si mléko drží chuť a kvalitu, po datu ho před pitím zkontrolujte čichem a chutí. U označení „Spotřebujte do“ už mléko po datu nepijte, v teplých dvířkách ale může zkysnout dřív.
Kam tedy s mlékem
Krabici, kterou ráno otevřete a do večera dopijete, ze dveří přesouvat nemusíte. Zásobu na několik dní i otevřené mléko ale dejte na polici dovnitř lednice, nejlépe dozadu. Údaj 8 °C na obalu je jen horní hranice. Státní zdravotní ústav radí chladit potraviny nejvýš na 5 °C a na takhle chladné polici mléko spíš dopijete, než aby zkyslo. Dvířka nechte nápojům a dochucovadlům, kterým pár stupňů navíc nevadí.
Praktický tip: teploměr do lednice koupíte zhruba od 55 Kč. Položte ho na polici, kam mléko dáváte, a ověřte, jestli tam opravdu bývá nejvýš 5 °C. A budete vědět přesně, zda ho tam můžete nechat, nebo ho máte raději přesunout.
Zdroje článku: arecenze.cz, cnn.iprima.cz, kupi.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková