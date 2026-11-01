Medový dort není nejrychlejší moučník, ale jeho jemné vrstvy a bohatá chuť za tu práci stojí

není Medový dort moučník, který by se dal moc popohánět. V den upečení umí působit skoro nevděčně: pláty jsou tvrdší, řez se tváří až příliš pevně a člověka napadne, jestli se někde cestou nestala chyba. Nestala. Po dvou dnech odležení se krém dostane do vrstev, medové pláty povolí a z celé věci je najednou přesně ten slavnostní dezert, kvůli kterému mělo smysl počkat.
Tato verze počítá s pěti tenkými pláty, každý přibližně
36 × 24 cm. Mezi ně se roztírá máslovo-karamelový krém, přidá se trochu a nahoru přijdou rumu mleté ořechy. U medového dortu se často trochu znejistí u těsta. Nechová se jako běžné těsto, které se podsype a vyválí. Je měkčí, lepí, drží si svůj vlastní názor. Na plech se ale prostě rozetře stěrkou, nic složitého. Dva stejně velké plechy jsou v tomhle případě příjemná výhoda, hlavně když nechcete u trouby zbytečně postávat déle, než je nutné. Recept na poctivý medový dort s karamelovým krémem
Doba přípravy: 1 hodina 30 minut + odležení alespoň 2 dny Co potřebujeme Medové pláty: 500 g hladké mouky 1 lžička jedlé sody nebo prášku do pečiva 1 špetka soli 4 ks vajec 50 g měkkého másla 50 g zakysané smetany 200 g medu 50 g krystalového cukru Krém: 2 plechovky slazeného kondenzovaného mléka, ideálně zkaramelizovaného, cca 400 g každá 300 g másla s obsahem tuku 82 %, pokojové teploty Dokončení: 3 lžíce rumu 50 g mletých vlašských ořechů Postup přípravy medovníku s krémem a vlašskými ořechy
1. Troubu předehřejte na
170 až 180 °C. Nachystejte si dva plechy o velikosti zhruba 36 × 24 cm, pokud je máte. S jedním plechem se recept zvládne také, jen ho budete muset mezi pláty umýt a nechat trochu vychladnout.
2. V míse promíchejte
mouku, sůl a sodu nebo prášek do pečiva. Do druhé mísy dejte med, cukr, zakysanou smetanu a měkké máslo. Vše promíchejte, přidejte vejce a nakonec zapracujte připravenou sypkou směs. Foto: Cooky.cz, upraveno pomocí AI, Medový dort není žádný med: Křehké pláty a jemný krém chtějí čas, ale odmění se chutí jako z cukrárny
3. Studený plech ze spodní strany pořádně potřete
máslem. Opravdu studený plech, na teplém se máslo hned rozpustí a těsto pak při roztírání utíká, kam nemá. Naneste několik lžic těsta a stěrkou ho roztáhněte do co nejtenčí vrstvy.
4. Každý plát pečte
10 až 12 minut, až okraje lehce zezlátnou. Po vytažení opatrně objeďte kraje nožem, plát podeberte a nechte sklouznout na tác nebo čistou podložku. Po vychladnutí zpevní a ztvrdne.
5. Stejným způsobem upečte celkem
5 plátů. Odložte je stranou a nechte úplně vychladnout. Se skládáním dortu není kam spěchat. Příprava krému
Královský medovník není jen na oslavu. Medové těsto a krém fungují stejně dobře i ke kávě
6. Na krém vyšlehejte
měkké máslo do světlé pěny. Potom po částech zašlehávejte zkaramelizované kondenzované mléko, dokud nevznikne hladký, spíš hutnější krém.
7. První plát zlehka pokapejte
rumem, potřete krémem a položte na něj další plát. Pokračujte stejně, dokud nespotřebujete všechny pláty i krém. Navrch nasypte mleté vlašské ořechy.
8. Hotový dort zakryjte a dejte do chladu nejméně na
2 dny. Až po odležení změkne a půjde pěkně krájet.
TIP: Pokud nechcete dort tak sladký, nedávejte do krému všechen karamel. Část se dá nahradit trochou zakysané smetany. Krém bude lehčí a celý dort nebude působit tak těžce. Když nechcete jen klasiku
Medový dort snese
menší úpravy docela dobře. Trochu mletých ořechů můžete přidat i do krému mezi vrstvy, nejen je nechat na povrchu. Někdo dává i džem; pokud se pro něj rozhodnete, lepší je kyselejší, třeba meruňkový, a opravdu jen slabá vrstva. Medová chuť se totiž překryje rychleji, než by člověk čekal.
Často se také řeší, jestli do těsta použít sodu, nebo prášek do pečiva. Fungují obě možnosti, rozdíl poznáte hlavně na křehkosti upečených plátů. Kdo medové řezy peče roky, většinou už má svoji jistotu a nemění ji. A kdyby se vám těsto zdálo hustší, nepanikařte. Nemá téct jako těsto na lívance. Musí ale jít
rozetřít stěrkou, tam je celý fígl.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline