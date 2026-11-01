Požár zničil slavné Orlí hnízdo v Alpách. Odborníci nyní zjistili, co zůstalo překvapivě nepoškozené

Historická horská budova Kehlsteinhaus, známá jako Orlí hnízdo, se po ničivém požáru z konce října proměnila v rozsáhlé spáleniště. Přesto se podařilo zachránit jednu z jejích nejvýraznějších součástí, která návštěvníky po desetiletí dopravovala přímo do budovy. Odborná kontrola provedená ve čtvrtek 29. října potvrdila, že interiér historického výtahu zůstal zcela nepoškozený. Zařízení bylo dokonce možné uvést do pohybu, přestože technici zaznamenali několik menších závad. Ty jsou podle prvního posouzení pravděpodobně opravitelné. Požár přitom zasáhl samotnou budovu natolik vážně, že její další využití zatím není možné a rozsah potřebné obnovy se stále zjišťuje.
Historický výtah přečkal ničivý požár
Zlatě vyhlížející výtah patří k nejznámějším technickým prvkům celé památky a představuje jednu z jejích historických zvláštností. Návštěvníci se k němu před požárem dostávali 124 metrů dlouhým tunelem vybudovaným uvnitř skalního masivu. Odtud je zařízení přepravovalo o dalších 124 výškových metrů přímo do horské budovy, která stojí v nadmořské výšce 1 834 metrů. Také přístupový tunel podle dosavadních zjištění unikl rozsáhlejšímu poškození. Právě umístění těchto prostor uvnitř skály mohlo přispět k jejich ochraně před nejintenzivnějšími účinky požáru, přesná míra případného poškození jednotlivých konstrukcí však ještě není definitivně stanovena. Zachování výtahu a tunelu je důležitou informací pro plánování dalších oprav, neznamená ovšem, že by zařízení již bylo bezpečné pro přepravu turistů.
Z budovy zůstaly převážně obvodové zdi
Požár vypukl v pátek 23. října večer, kdy se v objektu nenacházeli žádní návštěvníci ani zaměstnanci. Hasiči dorazili k budově přibližně ve 21:52 a zjistili, že ji zachvátil rozsáhlý oheň. Zásah komplikovala poloha stavby vysoko v horách, omezené možnosti přístupu i náročné podmínky pro dopravu techniky a vody. Na místě zasahovaly přibližně dvě stovky členů hasičských a dalších záchranných složek. Při události nebyl podle dosavadních informací nikdo zraněn, historická stavba ale utrpěla škody odhadované v milionech eur. Policie vyšetřuje podezření na úmyslné založení požáru a v souvislosti s případem byl zadržen třiatřicetiletý muž, který byl následně předběžně umístěn do psychiatrického zařízení.
Záchrana památky závisí také na počasí
Bezprostředním úkolem nyní není obnovení turistického provozu, ale zabezpečení poškozené konstrukce před příchodem zimy. Budova stojí ve vysokohorském prostředí, kde mohou sníh, silný vítr a nízké teploty výrazně zkomplikovat stavební práce. K dopravě lešení, zábran a dalšího potřebného materiálu mají sloužit vrtulníky, jejichž lety jsou závislé na povětrnostních podmínkách. První přepravu materiálu plánovanou na 29. října zdržela mlha, která znemožnila bezpečné lety. Přednost dostává provizorní zastřešení a stabilizace zbývajících konstrukcí, aby se rozsah škod dále nezvětšoval. O konečné podobě obnovy zatím nebylo rozhodnuto a bude nutné zohlednit také historický význam budovy, kterou nacistický režim nechal vybudovat jako reprezentační objekt.
Turisté se k Orlímu hnízdu zatím nedostanou
Požár výrazně zasáhl také turistický ruch v oblasti Berchtesgadenu, kam za horskými výhledy a historickou památkou každoročně míří statisíce návštěvníků. Kehlsteinhaus zůstává uzavřen do odvolání a nefunguje ani zvláštní autobusová linka, která turisty dopravovala pod vrchol. Zákaz vstupu se vztahuje rovněž na okolní turistické trasy, včetně okružní stezky Kehlstein-Rundweg a přístupů přes horský hřeben Mannlgrat. Nebezpečí představují nestabilní konstrukce i možnost pádu kamenů, proto není povolena ani prohlídka ruiny z bezprostřední blízkosti. V omezeném prostoru platí rovněž zákaz létání s drony a majitelé nevyužitých internetových jízdenek mohou požádat o vrácení peněz prostřednictvím formuláře provozovatele. Nedaleké historické muzeum Dokumentation Obersalzberg zůstává požárem nedotčené, návštěvníci však musí počítat s pravidelnými uzavírkami včetně 1. listopadu a plánované údržby od 16. do 24. listopadu 2026.
Použité zdroje: berchtesgaden.de, br.de, tagesschau.de