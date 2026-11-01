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Požár zničil slavné Orlí hnízdo v Alpách. Odborníci nyní zjistili, co zůstalo překvapivě nepoškozené

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Rozsáhlý požár téměř zničil historické Orlí hnízdo v německých Alpách. První odborná kontrola ale přinesla nečekané zjištění. Jedna z nejznámějších částí stavby přečkala ničivý oheň bez viditelného poškození interiéru. Přesto zůstává celá oblast uzavřená a budoucnost památky je nejistá.
Požár zničil slavné Orlí hnízdo v Alpách. Odborníci nyní zjistili, co zůstalo překvapivě nepoškozené

Požár zničil slavné Orlí hnízdo v Alpách. Odborníci nyní zjistili, co zůstalo překvapivě nepoškozené

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 09:24

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