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Babiš udělal z Klempíře statistu a z protestů hysterii. Čeština jeho nedělního kázání by zaskočila i Jakeše

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Ministr kultury Oto Klempíř dostal od Andreje Babiše názornou lekci, kdo v kabinetu skutečně…
Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, FOTO: Šárka Konečná, inregion.cz

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, FOTO: Šárka Konečná, inregion.cz

Doba čtení 10 min

Článek byl publikován 01.11.2026 10:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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