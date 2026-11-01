Babiš udělal z Klempíře statistu a z protestů hysterii. Čeština jeho nedělního kázání by zaskočila i Jakeše

Ministr kultury Oto Klempíř dostal od Andreje Babiše názornou lekci, kdo v kabinetu skutečně rozhoduje. Premiér se po návratu z Alžírska osobně vložil do sporu o financování filmových pobídek, za Klempířovy přítomnosti vysvětlil nedorozumění a oznámil vyřešení problému. Ministr se v premiérově nedělním vyprávění ocitl v roli přihlížejícího. Podstatně méně smířlivosti předvedl Babiš vůči opozici a občanům protestujícím proti rušení koncesionářských poplatků. Přidělil jim umělou hysterii, frustraci z prohraných voleb a poučení o demokracii. Noční sněmovní hlasování obhajoval přiznáním, že koalice chtěla opozici překvapit. Nakonec vysvětlil, že zákon bude zákon, a popřel zájem o ovládnutí České televize větou, při které by i Miloš Jakeš patrně požádal o jazykového poradce.
Oto Klempíř má od neděle další důvod k zamyšlení nad výhodami ministerské funkce. Rozpočet filmových pobídek spadá do jeho resortu. Jenže Andrej Babiš se vrátil z Alžírska, svolal schůzku, vysvětlil nedorozumění a veřejnosti oznámil vyřešení problému. Ministr kultury se v premiérově vyprávění proměnil v účastníka porady, jehož hlavní zásluhou zůstala přítomnost. „No a hned jak jsem přiletěl, jsem se setkal se zástupci Fondu audiovize a za přítomnosti pana ministra Klempíře jsme si vysvětlili, že asi došlo k nedorozumění,“ pochlubil se Babiš. Nedorozumění mělo podle Babiše spočívat v rozdílu mezi rozpočtem fondu na rok 2027 a výhledem pro následující dva roky. Premiér jej veřejnosti objasnil s vervou člověka, který právě zachránil českou kinematografii před neodvratnou pohromou. Klempíř mohl přihlížet, jak mu předseda vlády před očima přebírá hlavní roli.
Babiš navíc neopomněl připomenout vlastní dlouholeté zásluhy o filmový průmysl. Podporuje jej prý od roku 2014, na pobídky je připravena jedna a půl miliardy korun a kabinet se k rozpočtu vrátí hned v pondělí. „To znamená rozpočet na rok dvacet sedm se nemění,“ ujistil premiér. Definitivní razítko připojil vzápětí. „Takže to jsme vyřešili. Vláda zítra to schválí,“ oznámil. Ministr kultury měl tedy příležitost vyslechnout rozpočtové rozhodnutí v premiérově podání, zatímco šéf kabinetu sklidil zásluhy za jeho objasnění. Babiš nezapomněl ani na oblíbené „já jsem vždy filmové pobídky podporoval“. Klempířův resort dostal slíbené peníze, premiér další pracovní úspěch a ministr názornou demonstraci hierarchie. Příště by si mohl na jednání přinést poznámkový blok. Andrej již ostatní zařídí.
Způsob, jakým Babiš celou záležitost odvyprávěl, stojí za pozornost. Vládní problém s výhledem rozpočtu na roky 2028 a 2029 se po premiérově zásahu proměnil v pouhé nedorozumění. Předseda kabinetu přijel, vysvětlil, rozhodl a pochválil výsledek. Klempířovo jméno zaznělo pouze v souvislosti s jeho účastí na schůzce. V politické praxi velkého Andyho se zkrátka ministři mohou těšit jisté autonomii, dokud se k jejich problémům osobně nedostaví premiér. Pak nastupuje ústřední řešitel, který obvykle nezapomene připomenout ani své historické zásluhy. Filmové pobídky prý podporoval ještě v době, kdy se dnešní členové kabinetu věnovali úplně jiným zaměstnáním a právě on nyní veřejnosti sděluje, co vláda schválí. Pro ministra kultury příjemná vyhlídka. Odpovědnost zůstává v resortu, hlavní potlesk míří do Strakovy akademie.
Klempíř dostal lekci z rozpočtu. Opozice následně lekci z hysterie
Nedělní přehled však nemohl skončit u napraveného ministerského nedorozumění. Babiš se ještě pochválil alžírskými memorandy, zahraničními jednáními a rozrůstající se sbírkou soch ve vládní zahradě, načež zamířil k oblíbenému terči. Česká televize, Český rozhlas, opozice a protestující občané. Předmětem premiérovy pozornosti tentokrát nebyla pouze změna financování médií, nýbrž především lidé, kteří proti vládnímu postupu vystupují. „Ve videu mluvím samozřejmě i o rušení koncesionářských poplatků, které opozice zneužila a vytvořila umělou hysterii, že s novým systémem přestanou být veřejnoprávní média nezávislá,“ oznámil Babiš. „Nesmysl,“ dodal. Diagnóza hotová. Opozice vyrábí hysterii, vláda plní program, demonstranti se mohou odebrat domů. Premiér všec vysvětlil.
Nejvýživnější část nedělního kázání přišla ve chvíli, kdy se Babiš rozhodl odhalit skutečné důvody občanských protestů. „Vůbec nechápu, proč někdo chce stávkovat a protestovat,“ prohlásil. Předseda vlády však svou nevědomost odstranil ještě dříve, než mohl posluchač začít přemýšlet o odpovědi. „Ano, chápu. Jste naštvaní, protože jste prohráli volby a my plníme ten program,“ pokračoval. Pozoruhodná rychlost poznání. Babiš nejprve vůbec nechápe, vzápětí chápe dokonale a nakonec ještě oznámí diagnózu. Protestující jsou naštvaní z prohraných voleb. Tisíce lidí, zaměstnanci veřejnoprávních médií i studenti získali společnou příčinu nespokojenosti. Všichni patrně sedí nad volebními výsledky a stále se nemohou smířit s vítězstvím Andreje Babiše. Premiér dospěl od naprostého nepochopení k absolutní jistotě ve třech větách. Na podobný výkon by jiní potřebovali alespoň okamžik přemýšlení.
Další pozoruhodnost se skrývala v premiérově pojetí demokracie. Vláda zvítězila ve volbách, má program a hodlá jej prosadit. Pro Babiše tím podstatná část debaty končí. „My jsme o těch poplatcích mluvili přece na, na náměstích, na mítincích. A my přece musíme plnit program,“ připomněl. Kdo se proti vládnímu postupu ozve, riskuje zařazení mezi hysteriky nebo poražené. Nedělní výklad se podobal stranickému školení, při němž předseda opakovaně připomíná volební výsledek a mezi jednotlivými větami hledá důvod, proč ještě někdo klade otázky. Nejlépe však premiéra charakterizovalo další vysvětlení. Koalice totiž podle něj musela návrh zákona projednat nečekaně. Opozici bylo nutné předběhnout.
Koalice opozici překvapila. Babiš se nočním manévrem ještě pochlubil
Sněmovní hlasování ve 4:36 ráno dostalo v premiérově podání téměř dobrodružnou zápletku. Opozice údajně několik měsíců vyhrožovala blokováním zákona a odmítala připustit jeho projednání. Vládní koalice proto zvolila překvapení. „No a proto jsme to načetli nečekaně, protože oni by ani nedovolili to načíst,“ vysvětlil Babiš. Předseda vlády tedy bez větších rozpaků přiznal záměr zaskočit politické protivníky. Noc, omezená rozprava a hlasování před pátou hodinou ranní představovaly v jeho vyprávění pochopitelnou odpověď na opoziční obstrukce. Pobouření veřejnosti však považuje za umělou hysterii. Vládní poslanci mohou zákon protlačit překvapivým postupem, zatímco protestující mají podle premiéra především překonat frustraci z volební porážky. Babišův recept na politický smír je prostý. Koalice překvapí opozici, premiér překvapení vysvětlí a nespokojení dostanou nálepku.
„Vždyť bude druhé čtení, tak tam si to můžeme klidně vydiskutovat, jak to je,“ uklidňoval premiér kritiky. Parlamentní rozprava dostala zvláštní časový harmonogram. Nejprve překvapení, potom hlasování uprostřed noci a teprve nakonec nabídka klidné diskuse. Babiš dokonce slíbil, že bude příležitost návrh probrat. Sám přitom veřejně popisoval postup připravený právě s cílem předejít opozičnímu odporu. V jeho výkladu ovšem zůstávalo všechno v nejlepším pořádku. Koalice pouze plní slib, opozice vyhrožuje a veřejnost z nepochopitelných důvodů protestuje. Odpovědnost za vyhrocení politického sporu se do premiérova hodnocení dostala výhradně na stranu jeho protivníků.
Rozčilení pak vystoupalo do výšek, kde již nestačila ani obvyklá Babišova slovní zásoba. „No takže je to, je to, je to absolutní nesmysl. Je to absolutní nehoráznost. I všechny ty lži, které jsou tady v prostoru,“ rozčiloval se premiér. Trojí rozběh, absolutní nesmysl, absolutní nehoráznost a lži rozmístěné kdesi v prostoru. Věta se rozpadla ještě před dokončením, ale obvinění opozice zůstalo nepoškozeno. Babiš nepotřeboval přesně určit, která konkrétní informace představuje onu absolutní nehoráznost. Dostatečnou váhu měla již samotná razance hlasu. Předseda vlády vedl útok proti protivníkům s odhodláním člověka, který se nenechá zdržovat ani vlastní gramatikou.
Tramvaják za volantem televizi nesleduje. Premiér objevil další nesmysl
Babiš si do argumentační výzbroje přibalil rovněž dopravní podnik a řidiče tramvaje. Právě na něm demonstroval údajnou absurditu poplatkového systému. „Proč platí dopravní podnik poplatky, když už ten řidič tramvaje to zaplatil?“ položil otázku. Pak přidal ještě pozoruhodnější úvahu. „A ten řidič tramvaje snad nesleduje Českou televizi, když řídí, ne?“ pokračoval. Premiér učinil objev, jehož závažnost ocení především cestující. Řidič tramvaje skutečně nesleduje při jízdě televizi. Babiš však tento dopravně-bezpečnostní poznatek zapojil do vysvětlování poplatků placených firmami. Zaměstnanec zaplatí jako soukromá osoba, podnik má vlastní povinnost a premiér rozhořčeně připomene, že tramvaják za řízením nesedí před obrazovkou. Česká legislativa dostala v neděli nečekanou návštěvu z oblasti městské hromadné dopravy.
Premiér však měl připravený ještě větší objev. Vláda prosazuje zrušení povinných poplatků, návrh již prošel prvním čtením, ale předseda kabinetu stále hledá způsob, jak veřejnoprávní média financovat. „No protože je zastaralý a protože zkrátka my si myslíme, že lidi to nemaj platit, ani firmy,“ zdůvodnil odmítání dosavadního systému. Následovalo důležité přiznání. „Ano a hledám způsob, aby to nešlo ani k rozpočtu,“ oznámil. Koalice již zvládla mimořádně sledované noční hlasování, opozice si vysloužila výčitky a demonstranti diagnózu hysterie. Jen finální způsob financování premiér ještě hledá. V Babišově podání to nepředstavuje nedostatek přípravy, nýbrž další pracovní úkol pro předsedu vlády. Klempířovi vyřešil filmové pobídky, veřejnoprávním médiím hledá model a kritiky již mezitím stihl obvinit z umělé hysterie.
Zvlášť pikantní je časové pořadí jednotlivých kroků. Premiér nejprve obhajuje překvapivý postup koalice při prvním čtení, potom vyčítá občanům protesty a nakonec připouští další hledání vhodného financování. Babišův kabinet prosadil návrh zákona a předseda vlády současně nabízí možnost jiné konstrukce. Ministr kultury Klempíř by mohl premiérovo oblíbené vysvětlení o nedorozumění použít také zde. Třeba se pouze nedorozuměli předkladatelé zákona, koaliční poslanci a předseda vlády. Rozdíl spočívá jen v tom, že tentokrát Babiš problém ještě nevyřešil. Zato již stihl vysvětlit, kdo za všechen rozruch může.
Zákon bude zákon. Andrej Babiš objevil legislativní genialitu
Nedělní kázání pokračovalo evropskou legislativou. Babiš začal předčítat požadavky na transparentní jmenování vedení veřejnoprávních médií, předvídatelné financování a ochranu před politickými zásahy. Evropský akt o svobodě médií označil zkratkou „ENFA“, ačkoli správné označení zní EMFA. Premiérova drobná jazyková inovace však představovala pouze zahřívací kolo před skutečným vrcholem. „Stabilní a předvídatelné financování. Ano, když se ten zákon schválí, tak to bude zákon a tam bude ta záruka, že ty média dostanou ty peníze,“ vysvětlil. Posluchači získali brilantní právní poučku. Schválený zákon bude zákonem. Babišovo odhalení má značný potenciál. Po přijetí rozpočtu bude existovat rozpočet, po schválení novely novela a po hlasování výsledek hlasování. Legislativní věda může začít připravovat nové učebnice.
Předseda vlády však nezůstal pouze u objevu zákonné povahy zákona. Veřejnosti zaručil i nezasahování do redakční nezávislosti. „Ochrana před politickými zásahy. Ano, je jasná. Vůbec do toho nebudeme zasahovat,“ ujistil. Zvláštní pojetí právních záruk získalo definitivní podobu. Premiér nebude zasahovat, zákon bude zákon a média dostanou peníze. Záležitost je vyřízena. Když člověk disponuje takovým množstvím osobních ujištění, nepotřebuje zdlouhavě vysvětlovat ani konkrétní mechanismy, které mají veřejnoprávní instituce chránit před budoucími politickými rozhodnutími. Stačí Babišovo slovo a důrazný hlas. Vláda prý žádný vliv nechce. Zato předchozí kabinet se podle premiéra o ovládnutí Rady České televize snažil.
„A kdo chtěl tam mít vliv?“ položil řečnickou otázku. „No Fialova vláda přece schválila, že nominace do Rady České televize se rozšiřuje o kompetenci Senátu, opozičního Senátu. Oni to chtěli. Oni chtějí tam mít vliv. My ne,“ pokračoval. Z premiérova výkladu vyšel Senát jako podezřelá instituce, jejíž zapojení do volby členů rady mělo sloužit politickému vlivu. Babiš naproti tomu své hnutí prezentoval jako vzor nezájmu o veřejnoprávní média. Rozšíření rozhodování mezi dvě parlamentní komory považoval za důkaz nežádoucích ambicí Fialovy vlády. Vlastní záměr změnit financování obou institucí však předkládá jako ochranu jejich nezávislosti. S podobnou logikou není nutné předkládat ani složitější právní argumentaci. Stačí správně rozdělit politiky. Na jedné straně Fiala a jeho údajné mocenské choutky, na druhé Babiš a jeho bezmezná úcta k nezávislosti médií.
Babiš nikdy vůbec o to neusilovali. Jakešova rétorická škola dostala konkurenci
Nejpamátnější okamžik premiérova jazykového vystoupení přišel právě při ujišťování o nezájmu hnutí ANO ovládat Radu České televize. „My jsme nikdy neměli vliv na tu radu,“ prohlásil Babiš. Pak se pokusil svůj postoj ještě zdůraznit. „Já jsem nikdy vůbec, o to neusilovali,“ dodal. Česká gramatika utrpěla další ztrátu. Premiér zahájil větu v první osobě jednotného čísla, po krátkém zaváhání přeskočil do množného a nechal posluchače, aby si chybějící souvislosti doplnili sami. Podmět se s přísudkem nepotkal ani na konci. Projev Miloše Jakeše z Červeného Hrádku dostal nečekaně ambiciózního konkurenta. Rozdíl spočívá především v tom, že Jakešův slavný výstup patří politické historii, zatímco Babiš podobné jazykové konstrukce předvádí jako úřadující předseda vlády.
Premiérova nedělní čeština se ostatně podobnými zádrhely jen hemžila. „Vláda zítra to schválí,“ vyřešil filmové pobídky. „No a proto jsme to načetli nečekaně,“ objasnil parlamentní postup. „Já jsem nikdy vůbec, o to neusilovali,“ popřel myšlenku vzápětí. Babiš opakovaně měnil konstrukce uprostřed souvětí, přesouval slovosled a pouštěl se do dalších výkladů bez dokončení předchozích. Jeho řeč připomínala improvizaci, při níž se politická sebejistota pohybuje mnohem rychleji než schopnost sestavit souvislou větu. Všechny cesty nakonec stejně vedly k jednomu výsledku. Babiš má pravdu, opozice lže a lidé protestují ze špatných důvodů.
Předseda vlády se navíc pustil do dalšího oblíbeného tématu. ODS a Piráti podle něj kdysi sami prosazovali zrušení koncesionářských poplatků a nyní kritizují vládní návrh. Odpověď na důvody jejich postoje měl opět připravenou. „Protože oni se nesmířili s tím, že prohráli volby. Svobodné demokratické volby,“ vysvětlil. Zvláštní je především Babišovo přesvědčení, že volební porážka představuje dostatečné vysvětlení jakékoli pozdější kritiky vlády. Opozice podle něj vyhrožuje, blokuje, lže, vyrábí hysterii a odmítá přijmout realitu. Občané protestující proti vládnímu postupu dostali stejnou diagnózu. Premiér se přitom nijak nezdržoval rozdílem mezi jednotlivými návrhy financování médií, jejich konkrétní podobou a politickými důsledky. Vítězství ve volbách se proměnilo v univerzální argument. Všechno ostatní je hysterie.
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