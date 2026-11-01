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Drsná slova Habery mají dohru. Vyřazený zpěvák ze SuperStar se do porotce ostře pustil, zasáhl i Leoš Mareš

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Z vystoupení v pěvecké soutěži SuperStar se stal konflikt, který pokračuje i po vyřazení soutěžícího. Dominik Grey chtěl svou píseň věnovat zesnulému kamarádovi, místo pochopení se však dočkal tvrdé kritiky Pavola Habery. Mladý zpěvák si ostrá slova nenechal líbit a veřejně porotci odpověděl. Do sporu se následně zapojil také moderátor Leoš Mareš.
Drsná slova Habery mají dohru. Vyřazený zpěvák ze SuperStar se do porotce ostře pustil, zasáhl i Leoš Mareš

Drsná slova Habery mají dohru. Vyřazený zpěvák ze SuperStar se do porotce ostře pustil, zasáhl i Leoš Mareš

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 09:32

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