Drsná slova Habery mají dohru. Vyřazený zpěvák ze SuperStar se do porotce ostře pustil, zasáhl i Leoš Mareš

Pěvecká soutěž SuperStar přinesla další vyhrocený okamžik, tentokrát však neskončil odchodem soutěžícího z pódia. Dominik Grey se po svém neúspěšném vystoupení veřejně ohradil proti způsobu, jakým ho hodnotil porotce Pavol Habera. Spor odstartovala situace, kdy mladý zpěvák přerušil klavíristu, který již začal hrát jeho hudební doprovod. Ještě před samotným zpěvem chtěl totiž vysvětlit, že připravovanou skladbu věnuje kamarádovi, který nedávno zemřel. Habera však jeho jednání vyhodnotil jako nevhodné a zpochybnil také způsob, jakým soutěžící pracoval s emocemi. Následná výměna názorů se přenesla na sociální sítě, kde Grey adresoval zkušenému hudebníkovi mimořádně ostrá slova.
Vzpomínka na zesnulého kamaráda vyvolala nečekanou reakci
K incidentu došlo během fáze soutěže označované jako supervýběr, v níž porotci rozhodují o dalším postupu úspěšných účastníků castingů. Grey se před nimi rozhodl vystoupit se skladbou, která pro něj měla osobní význam. Jeho klavírní doprovod už začal hrát, když jej zpěvák zastavil, aby mohl pronést věnování zesnulému příteli. Právě tento okamžik se stal předmětem následné kritiky. Habera považoval přerušení hudebníka za nezdvořilé a nelíbilo se mu ani načasování osobního sdělení. Podle jeho hodnocení mohl soutěžící vysvětlit význam písně až po skončení vystoupení.
Porotce přitom nezůstal pouze u výhrad k chování na pódiu. Greyovi vytkl také přístup k samotné soutěži a naznačil, že si svým jednáním zbytečně komplikuje situaci. Věnování zesnulému kamarádovi interpretoval jako pokus zapůsobit na city přítomných, což mladého zpěváka zjevně zasáhlo. Negativně navíc hodnotil i jeho pěvecký výkon, takže soutěžící neuspěl ani po hudební stránce. Porota mu nakonec další postup neumožnila a jeho účast v letošním ročníku skončila. Pro Greye však tímto rozhodnutím celá záležitost uzavřená nebyla.
Zpěvák se proti Haberovi ostře ohradil
Po odvysílání svého vystoupení se Grey rozhodl zveřejnit vlastní reakci na sociálních sítích. Dal najevo, že přestože v soutěži neuspěl, zkušenosti nelituje a odmítá připustit, aby ho negativní hodnocení odradilo od další hudební kariéry. Účast v SuperStar označil za splnění svého dětského snu a připomněl, že právě hudbě se chce věnovat i nadále. Současně se však vymezil proti Haberovým osobním poznámkám, které považoval za nepřiměřené. Nejvíce mu vadilo, že jeho věnování zesnulému kamarádovi porotce vyložil jako vypočítavé jednání. Ve svém dalším vyjádření už nešetřil vulgarismy a otevřeně zpochybnil Haberův přístup i lidskost.
Greyova reakce zároveň ukázala, že mezi oběma muži nešlo pouze o rozdílné hodnocení pěveckého výkonu. Podstatou jejich sporu se stal především výklad situace, která předcházela samotnému vystoupení. Zatímco Habera v přerušení klavíristy viděl nevhodné chování a snahu získat emocionální výhodu, soutěžící své jednání prezentoval jako upřímné osobní gesto. Ani jedna strana přitom veřejně předloženými vyjádřeními nemůže spolehlivě doložit, jaké byly Greyovy skutečné úmysly. Jisté je, že porotcova kritika výrazně přesáhla posouzení samotného zpěvu. Právě osobní rovina následně přispěla k tomu, že spor pokračoval i mimo televizní obrazovku.
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Do sporu vstoupil také Leoš Mareš
Greyovo veřejné vyjádření nezůstalo bez odezvy ani mezi známými osobnostmi. Pod příspěvkem na Instagramu se objevil komentář moderátora Leoše Mareše, který se letos do SuperStar vrátil. Ten se k mladému zpěvákovi postavil kriticky a naznačil, že jeho reakce vypovídá o jeho přístupu k celé záležitosti. „Dominiku, Dominiku, tenhle popisek u tohohle videa vás vystihuje v kostce,“ napsal mimo jiné Mareš. Jeho komentář získal tisíce označení „To se mi líbí“ a vyvolal další pozornost. Moderátor si navíc podle zveřejněných informací Greye následně odebral ze seznamu sledovaných účtů na Instagramu.
Habera zůstává jednou z nejvýraznějších tváří soutěže
Pavol Habera je dlouhodobě známý přísným hodnocením soutěžících a nekompromisními výroky. Ani letošní ročník, který se na obrazovky vrátil po pětileté přestávce, není výjimkou. Vedle něj v porotě zasedají Ewa Farna, Jakub Prachař a rapper Calin. Už během předchozích castingů se přitom ukázalo, že porotci nemají vždy shodný názor na způsob hodnocení jednotlivých vystoupení. Farna například v některých situacích upozorňovala na příliš tvrdé výroky svého kolegy. Samotný Habera však zároveň dokáže mladé talenty ocenit, což potvrdil také v říjnu, kdy vyzdvihl pěveckou úroveň účastníků postupujících do supervýběru.
Letošní ročník SuperStar odstartoval 2. září a vítěze čeká finanční odměna dva miliony korun. Do supervýběru postoupila padesátka zpěváků z předchozích castingových kol, mezi nimiž se rozhodovalo o dalším pokračování v soutěži. Grey už mezi postupující nepatří, podle vlastního vyjádření však s hudbou končit nehodlá. Přestože se jeho vystoupení původně mělo stát především osobní vzpomínkou na zesnulého kamaráda, veřejnou pozornost nakonec získalo kvůli konfliktu s porotcem. Haberova kritika i následná zpěvákova reakce nyní zůstávají součástí veřejné debaty o letošním ročníku. Zda některý z aktérů své stanovisko ještě doplní, zatím není potvrzeno.
zdroje: autorský text, Instagram