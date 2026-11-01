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Spojenci dovezli do Itálie sto tun zakázaného plynu, zabil jim vlastní lidi

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Dennívýzva
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Večer 2. prosince 1943 zažil italský přístav Bari jeden z nejničivějších náletů druhé světové války. Německá Luftwaffe během dvaceti minut potopila či těžce poškodila téměř tři desítky spojeneckých lodí a přístaviště proměnila v hořící peklo. Skutečná noční můra pro přeživší však začala až ve chvíli, kdy byli vytaženi z ledové vody. V přístavu totiž explodovala americká nákladní loď SS John Harvey, která v podpalubí vezla přísně utajovaný náklad spojeneckého yperitu. Neinformovaní lékaři navíc zachráněné muže zabalili do teplých dek, čímž nevědomky spustili smrtící chemickou reakci.
Pohled na americkou transportní loď třídy Liberty kotvící v přístavu

Pohled na americkou transportní loď třídy Liberty kotvící v přístavu

Zdroj: Niels Johannes / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.11.2026 10:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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