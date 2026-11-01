Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Frýdek-Místek se chystá na obměnu zeleně. Některé stromy půjdou k zemi

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ve Frýdku-Místku začaly přípravy na plánovanou údržbu a obnovu veřejné zeleně. Město se zaměří na odborné ošetření stromů a keřů, kácení nebezpečných či odumírajících dřevin i novou výsadbu. Práce potrvají až do konce března 2027.
Frýdek-Místek se chystá na obměnu zeleně. Některé stromy půjdou k zemi

Frýdek-Místek se chystá na obměnu zeleně. Některé stromy půjdou k zemi

Zdroj: Město Frýdek Místek
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 11:00

Reklama
Další články z Ostravská Drbna
Obyvatelé Břidličné odmítli součinnost města při budování větrných elektráren
Obyvatelé Břidličné odmítli součinnost města při budování větrných elektráren
FOTO: Hasiči postavili ve Vratimově provizorní most přes Ostravici za dvě a půl hodiny
FOTO: Hasiči postavili ve Vratimově provizorní most přes Ostravici za dvě a půl hodiny

Jak rychle obnovit dopravní spojení po povodni? To si ve Vratimově na Ostravici vyzkoušely složky...

Lázně Karlova Studánka nabízejí novou zooterapii: procházku se sovou na ruce
Lázně Karlova Studánka nabízejí novou zooterapii: procházku se sovou na ruce

Pacienti Horských lázní Karlova Studánka i jejich návštěvníci mohou využít novou zooterapii a projít se...

Ostrava spouští kampaň za bezpečnější pohyb chodců. Rozdávat bude reflexní prvky
Ostrava spouští kampaň za bezpečnější pohyb chodců. Rozdávat bude reflexní prvky

S příchodem podzimu a kratších dnů se zvyšuje riziko nehod chodců. Ostravští strážníci proto společně s...

Litvínov zaspal úvod a marně doháněl ztrátu, Vítkovice zvítězily 3:2
Litvínov zaspal úvod a marně doháněl ztrátu, Vítkovice zvítězily 3:2

Úspěšný vstup do zápasu nasměroval hokejisty Vítkovic k vítězství 3:2 v Litvínově v 16. kole extraligy....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

Všechny články tohoto autora →
Ostravská Drbna
Další články z kategorie Ostrava
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOstrava
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.