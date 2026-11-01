Vánoční magie v každém prasknutí: Perníkové crinkle cookies s hustým kakaovým těstem a sněhobílou moučkovou krustou

Crinkle jsem poprvé viděla na cookies vánočním večírku a přiznávám, že jsem si chvíli myslela, že ten bílý popraskaný povrch vyžaduje nějaký cukrářský trik. Nevyžaduje. Z těsta se udělají kuličky, obalí se v moučkovém cukru a pak už pracuje hlavně trouba. Sušenka se při pečení rozjede do stran, cukr na povrchu popraská a vytvoří ten známý mramorový vzor, trochu připomínající zasněženou mapu. Když se do těsta přidá a hořká čokoláda, vznikne cukroví, které voní po perníkové koření Vánocích ještě dlouho poté, co plech odložíte na linku.
Na těchto cookies je
nejlepší kontrast. Nahoře lehce křupavá cukrová krusta, uvnitř měkký, hutnější střed, skoro jako u . Přesně ta konzistence, kvůli které se o crinkle cookies tolik mluví hlavně v zahraničních receptech, kde je pekaři pilují opravdu do detailu. brownie Hořká čokoláda tu nehraje jen chuťovou roli.
Můj tip zní: Těsto před tvarováním opravdu nechte nejméně hodinu v lednici. Na papíře to vypadá jako detail, v praxi je to dost zásadní. Vychlazená hmota se lépe nabírá, drží tvar a při obalování se vám hned nerozmaže mezi prsty. Když tenhle krok přeskočíte, kuličky se v troubě roztáhnou příliš brzy a praskliny nebudou tak pěkně výrazné. A moučkovým cukrem šetřit nemá smysl. Tenká vrstva se během pečení částečně vsákne a místo kontrastního bílého popraskání zůstane jen nenápadný matný povrch. Recept na perníkové crinkle cookies s hořkou čokoládou
Z jedné dávky vyjde asi
20 až 24 cookies. Celková délka přípravy: přibližně 1 hodina 50 minut Ingredience k přípravě Čokoládový základ: 200 g hořké čokolády, nejméně 60 % kakaa 60 g másla 50 g krupicového cukru 1 vanilkový cukr 2 vejce pokojové teploty Suchá směs: 200 g hladké mouky 1 lžička perníkového koření 1 lžička prášku do pečiva špetka soli Na obalování: moučkový cukr opravdu vydatně, počítejte klidně s celým hrnkem Postup přípravy crinkle cookies s čokoládou a perníkovým kořením
1. Ve vodní lázni rozpusťte
hořkou čokoládu spolu s máslem. Mísa se nemá dotýkat hladiny vody, stačí pára. Směs průběžně míchejte, dokud nebude hladká a lesklá. Pak ji odstavte a nechte krátce zchladnout, aby se po přidání vajec nesrazila.
2. Do ještě vlažné čokoládové směsi vmíchejte
krupicový cukr a vanilkový cukr. Prošlehejte je důkladně, není potřeba spěchat. Potom přidejte vejce, jedno po druhém. Hmota by měla zhoustnout a mít hladší, lesklejší vzhled. Foto: Se souhlasem kanálu Dvě v troubě, Vánoční magie v každém prasknutí: Perníkové crinkle cookies s hustým kakaovým těstem a sněhobílou moučkovou krustou
3. V druhé misce promíchejte
hladkou mouku, perníkové koření, prášek do pečiva a sůl. Suchou směs zapracujte do čokoládového základu postupně. Nejlépe stěrkou nebo vařečkou, elektrický šlehač tady není nutný a těsto by se zbytečně přemíchalo.
4. Hotové těsto zakryjte potravinářskou fólií a dejte ho na
60 minut do lednice. Ztuhne víc, než možná čekáte, ale přesně to u tohoto receptu potřebujete.
5. Troubu předehřejte na
180 stupňů a plech vyložte pečicím papírem. Z vychlazeného těsta odebírejte lžící menší porce a tvarujte kuličky o průměru zhruba 3 cm, asi jako větší třešeň. Foto: Se souhlasem kanálu Dvě v troubě, Vánoční magie v každém prasknutí: Perníkové crinkle cookies s hustým kakaovým těstem a sněhobílou moučkovou krustou
6. Každou kuličku pečlivě obalte v
moučkovém cukru. Ze všech stran, bez vynechaných míst. Na plech je skládejte s rozestupy kolem 5 cm, protože se během pečení roztáhnou.
7. Pečte
15 minut. Cookies se vyplatí hlídat, hlavně u první várky. Povrch se obvykle začne krabatit a praskat kolem 8. až 10. minuty. Po vytažení budou pořád dost měkké, proto je nechte na plechu 5 až 10 minut dojít a zpevnit. Až potom je přesuňte na mřížku, jinak se mohou zlomit nebo rozpadnout.
VIDEO Tipy redakce: Správná čokoláda rozhoduje: Vyšší podíl kakaa dá cookies výraznější chuť. Když použijete čokoládu pod 60 % kakaa, zmizí příjemná hořkost, která vyvažuje sladkost moučkového cukru. Výsledek pak může být zbytečně mdlý. Perníkové koření si namíchejte sami: Hotové směsi z obchodů se dost liší, některé voní spíš nesměle. Základ může tvořit skořice, hřebíček, badyán, zázvor a kardamom. Domácí směs bývá ostřejší, voňavější a v čokoládovém těstě se neztratí. Nepečte příliš dlouho: Crinkle cookies mají zůstat uvnitř měkké, skoro browniové. Pokud je necháte v troubě moc dlouho, střed ztuhne a ztratí se kontrast, kvůli kterému stojí za to je péct. Skladování: V dobře uzavřené dóze vydrží cookies měkké 3 až 4 dny. Pokud je chcete připravit dopředu, můžete zamrazit nepečené kuličky těsta bez cukrového obalu. V moučkovém cukru je obalte až těsně před pečením. Větší prasklinový efekt: Kuličky nejprve obalte v krupicovém cukru a teprve potom v moučkovém. Krupicový cukr vytvoří pod vrchní vrstvou jemnou bariéru a praskliny se při pečení otevřou výrazněji.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie, Se souhlasem kanálu Dvě v troubě