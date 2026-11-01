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Perník s nastrouhanými jablky a čokoládou: Voňavá buchta na plech, která se skvěle hodí nejen ke kávě

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Když potřebuji upéct něco rychlého na víkend ke kávě nebo pro děti na svačinu, často vyhraje právě tento perník s jablíčky a čokoládou. Je z běžných surovin, těsto se jen promíchá vařečkou a díky nastrouhaným jablkům zůstává hezky vláčné i druhý den. Nahoře dávám čokoládovou polevu a někdy trochu kokosu nebo ořechů, podle toho, co je doma.
Obrázek k receptu s názvem Hledáte vláčný perník? Tenhle s jablíčky a čokoládou boduje

Obrázek k receptu s názvem Hledáte vláčný perník? Tenhle s jablíčky a čokoládou boduje

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Hledáte vláčný perník? Tenhle s jablíčky a čokoládou boduje
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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