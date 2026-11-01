Perník s nastrouhanými jablky a čokoládou: Voňavá buchta na plech, která se skvěle hodí nejen ke kávě

Perník se u nás pekl snad odjakživa a za ta léta se objevoval v tolika verzích, že by z nich byl slušný sešit receptů. Když ale potřebuju na víkend něco rychlého ke kávě, případně kousek sladkého dětem do krabičky, většinou se vrátím k téhle variantě s jablky a čokoládou. Je bez složitostí. Suroviny bývají doma, těsto se dá zamíchat obyčejnou vařečkou a díky nastrouhaným zůstane perník pěkně jablkům vláčný i další den. Nahoru dávám čokoládovou polevu, někdy kokos, jindy nasekané ořechy. Podle zásob, ne podle plánu.
Tenhle recept mám ráda i z jiného důvodu:
snese drobné úpravy. Když nechci, aby byl perník příliš mastný, dám jen 3/4 hrnku oleje. Když má víc vonět, přisypu dvě lžičky perníkového koření. A když se mi nechce vytahovat váha, prostě vezmu hrnek a je vyřešeno. Takové pečení, po kterém nevypadá kuchyň jako po menší havárii.
Osvědčilo se mi jedno
drobné pravidlo. Jablka vmíchat až úplně nakonec a pak už těsto zbytečně nepřehazovat v míse. Perníku lehčí zacházení prospívá. Není těžký a po upečení zůstává měkký. Recept na vláčný perník s jablíčky a čokoládou
Doba přípravy: 15 minut Doba pečení: 15-20 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 1 velký plech Ingredience pro přípravu 2 hrnky mléka 3/4 až 1 hrnek oleje 1 ks vejce 2 lžíce tmavého kakaa 1 balíček skořicového cukru 1 hrnek cukru krupice 3 hrnky hladké mouky 1 balíček kypřicího prášku do perníku 1 balíček kypřicího prášku do pečiva 1 balíček čokoládového pudinku v prášku 1 lžíce marmelády 3 lžíce rumu 2 ks oloupaných a nahrubo nastrouhaných jablek 2 kávové lžičky perníkového koření, nemusí být
Dokončení: čokoládová poleva nebo rozpuštěná čokoláda 2-3 lžíce strouhaného kokosu nebo nasekaných ořechů Postup přípravy domácího perníku s jablky
1. Troubu předehřejte na
180 °C. Připravte si větší plech a vyložte ho pečicím papírem. Kdo je zvyklý vymazávat a vysypávat, může zůstat u toho, funguje obojí.
2. Do velké mísy nasypte
hladkou mouku, cukr krupici, kakao, skořicový cukr, kypřicí prášek do perníku, kypřicí prášek do pečiva a čokoládový pudink v prášku. Suchou směs krátce promíchejte, aby se kypřicí prášky dostaly rovnoměrně do mouky.
3. Přilijte
mléko a olej, přidejte vejce, marmeládu a rum. Pokud chcete výraznější perníkovou vůni, přidejte teď také perníkové koření.
4. Všechno promíchejte vařečkou nebo metličkou, jen aby vzniklo hladší těsto. Dlouhé mixování není potřeba. Jakmile nejsou vidět suchá místa, nechte těsto být.
Jednoduchý trdelník na plechu z trouby a bez speciálních forem. Nadýchané těsto, skvělá chuť
5. Nakonec přidejte
nastrouhaná jablka a zlehka je zapracujte. Těsto bude spíš řidší, ale tak to má být. Jablka při pečení pustí vlhkost a perník díky nim zůstane měkký.
6. Těsto nalijte na připravený plech a stěrkou ho trochu roztáhněte do stran. Pokud máte po ruce
nasekané vlašské ořechy, můžete jimi povrch posypat. K jablkům a kakau sedí výborně.
7. Pečte v předehřáté troubě asi
15 až 20 minut. Nižší vrstva těsta bude hotová dřív, vyšší perník si může vzít pár minut navíc. Ke konci pečení zkuste špejli; nemělo by na ní ulpět syrové těsto.
8. Upečený perník nechte chvíli stát na plechu. Potom ho potřete nebo polijte
čokoládovou polevou a posypte kokosem nebo ořechy. Foto: Cooky.cz, Povrch perníku polijte čokoládovou polevou případně posypte kokosem nebo ořechy.
9. Krájejte až po zatuhnutí polevy. Perník se hodí ke kávě, k čaji i dětem na svačinu. V uzavřené dóze vydrží vláčný do druhého dne, často je pak ještě lepší.
Foto: Cooky.cz, Perník krájejte teprve po zatuhnutí polevy. Rady a proč domácí perník má u ná pořád své místo Kyselejší jablka dodají perníku výraznější chuť a trochu vyrovnají sladkost těsta. Když je těsto příliš husté, přilijte trochu mléka. Mouka někdy saje víc, než člověk čeká. Na menším plechu bude vrstva těsta vyšší, a tím pádem se bude péct o něco déle. Perník se nejlépe krájí vychladlý. Méně se drobí a poleva zůstane na řezech, ne na noži. Perník na plech patří k moučníkům, které se v českých kuchyních drží dlouhé roky. Není nijak okázalý, nevyžaduje krém ani přesné zdobení. Stačí mouka, mléko, kakao, trochu rumu a pár věcí ze spíže. Verze s jablky a čokoládou je přitom o něco měkčí a působí slavnostněji, i když práce navíc je skoro nulová.
Tradiční punčové řezy s nádivkou z ořechů a piškotů. Poctivý moučník pro slavnostní příležitosti
Perníkové řezy patří k moučníkům, které statečně ukazují, že rychlé pečení nemusí být obyčejné
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková